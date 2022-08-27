Власти заявили об обстреле «береговой линии» Энергодара

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинские войска ведут обстрел Энергодара, где находится Запорожская АЭС, заявил в эфире «Соловьев Live» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«В данный момент идет обстрел Энергодара, идет артиллерийский обстрел береговой линии», — сказал Рогов. Он уточнил, что под ударом находится территория яхт-клуба, хозяйственные постройки и частные дома.

Telegram-канал «Энергодарский связной» со ссылкой на ВГА Энергодара пишет, что обстрел начался в 9:37 мск, предварительно, «из американского артиллерийского вооружения калибра 155-мм», пострадавших нет.

По данным властей, за ночь по городу нанесли «20 артиллерийских ударов», из них пять — «непосредственно по территории Запорожской АЭС».

Энергодар и Запорожская АЭС, самая крупная в Европе, находятся на берегу Днепра. Пророссийские власти указывают, что обстрелы станции идут с противоположного берега, где находятся позиции ВСУ. Украина же обвиняет в обстрелах АЭС российские силы. В течение последних нескольких дней об ударах сообщалось ежедневно.

25 августа на территории Запорожской области, подконтрольной России, произошло отключение электроэнергии. Пророссийские власти Энергодара указали, что на АЭС сработали системы безопасности, так как после ночного обстрела ВСУ на поле и подлеске возле станции начался пожар.

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В украинском «Энергоатоме» заявили, что в результате этого энергоблоки станции впервые в истории полностью отключили от энергосети Украины. ЗАЭС питается от находящейся рядом ТЭС, их соединяют четыре линии связи, три из которых уже были повреждены ранее. Из-за пожара вышла из строя четвертая.



Позднее пророссийские власти сообщили, что запустили один из двух энергоблоков, и электроснабжение Запорожской области было восстановлено. На следующий день «Энергоатом» заявил, что станция также снова стала вырабатывать энергию «для нужд Украины».