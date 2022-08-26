Вице-премьер Чернышенко назвал число поступивших на бюджет студентов

Дмитрий Чернышенко (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

Российские вузы откроют дополнительный прием на бюджет по программам бакалавриата и специалитета, пока на них удалось набрать 413 тыс. студентов, что меньше запланированного. Об этом рассказал во время визита в Кировскую область замглавы правительства Дмитрий Чернышенко, сообщили РБК в пресс-службе вице-премьера.

«По программам бакалавриата и специалитета план приема на бюджетные места выполнен на 97,5%. Занято 413 тыс. из более 425 тыс. мест», — сказал Чернышенко.

Всего, по его словам, в рамках приемной кампании в вузы в этом годы было подано более 6,5 млн заявлений от почти 900 тыс. абитуриентов. На 2022 год в вузах по всем направлениям подготовки предусмотрено более 588 тыс. бюджетных мест, из них 425 тыс. — по программам бакалавриата и специалитета. Дополнительный прием на бюджетные места продлится до 16 сентября.

Приемная кампания началась в вузах России 20 июня, а 9 августа были изданы приказы о зачислении поступающих.

Самыми популярными по итогам приемной кампании стали специальности, связанные с ИТ, следует из опроса университетов, который провел РБК. Так, например, наиболее востребованными в МФТИ оказались программы по прикладной математике и физике, компьютерным наукам и биотехнологиям.



Конкурс в Институт информационных технологий и компьютерных наук НИТУ «МИСиС» в этом году составил 22,9 человека на место, средний балл ЕГЭ — 95,9.

Высокие конкурсы на ИТ-специальности были также в ИТМО и Финансовом университете. В НИУ ВШЭ высокий конкурс был также на программах, связанных с экономикой.