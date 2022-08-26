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Минцифры предложило постоянно использовать биометрию на экзаменах в вузах

На экзаменах по программам высшего образования в дистанционном формате предлагается на постоянной основе внедрить использование биометрических данных для идентификации личности, следует из проекта постановления правительства, разработанного Минцифры и опубликованного на портале правовой информации.

«В 2021/2022 учебном году процесс проведения испытаний с использованием Единой биометрической системы положительно себя зарекомендовал, проект постановления содержит положения, исключающие сроки проведения испытаний посредством указанной системы, тем самым обеспечивая возможность использования Единой биометрической системы на постоянной основе», — сказано в пояснительной записке к документу.

Минцифры опровергло информацию о сборе биометрии россиян без их согласия
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Использование такой технологии на экзаменах в вузе в мае прошлого года разрешило правительство, но с ограничением на один учебный год. Решение о том, принимать ли экзамены удаленно с привлечением сведений Единой биометрической системы (ЕБС) принимали сами учебные заведения.

ЕБС работает с 2018 года, в нее можно загрузить фото лица и запись голоса для дистанционного подтверждения личности и получения цифровых услуг, которые ранее оказывались только по паспорту. На сайте системы говорится, что ее применяют в сфере финансовых услуг, здравоохранения, образования, ритейла, e-commerce и госуслуг. Оператор ЕБС — «Ростелеком».

Студентам предлагалось зарегистрироваться в системе, а непосредственно перед началом экзамена пройти процедуру прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность для того, чтобы система идентифицировала их как людей и направила данные в вуз, после чего студенты допускались до экзамена. Отмечалось, что внедрение технологии позволит упростить сдачу экзаменов для студентов из отдаленных населенных пунктов — им бы не пришлось приезжать для промежуточной аттестации в вуз.

Теги
Минцифры вузы экзамены биометрический контроль
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