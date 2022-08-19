В ведущих вузах России снизился проходной балл для поступления на бюджет

Снижение проходного балла, незаполненная специальная квота для детей военнослужащих, дополнительный набор в региональных университетах. Итоги приемной кампании в вузы — в материале РБК

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Падение проходного балла

Сразу в нескольких ведущих московских вузах — МГУ, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и ИТМО — по итогам приемной кампании на значительном количестве направлений снизились проходные баллы для поступления на бюджет. Это следует из анализа проходных баллов абитуриентов 2022 года, поступающих по общему конкурсу (взяты из приказов о зачислении 9 августа), и проходных баллов 2021 года, который провел РБК.

В МГУ проходной балл упал по 33 направлениям подготовки. Сильнее всего снизились баллы на такие направления как «почвоведение» — почти на 20% (с 317 до 255 баллов), «биология» — как реализуемой на биотехнологическом факультете — на 13% (с 425 до 368 баллов), так и на биофаке МГУ — на почти 9% (с 435 до 397 баллов), а также «химия, физика и механика материалов» — на 11% (с 373 до 329 баллов).

В топ по падению проходных баллов попали и такие направления подготовки МГУ как «международное гуманитарное сотрудничество» (снижение на 7%, с 389 до 361 балла), «прикладная математика и информатика» (минус 6%, с 430 до 405 баллов), «космические исследования и космонавтика» (минус 7%, с 344 до 319 баллов). Среди направлений, на которые балл снизился, но чуть меньше — укрупненная группа подготовки «Науки о земле», фундаментальная и прикладная химия, фармация, клиническая психология и другие.

В то же время на 18 направлениях наблюдается рост проходных баллов, к примеру, на геологию (с 201 до 251), прикладную математику и физику (с 231 до 275), механику (с 270 до 312).

По 23 образовательным программам снизились проходные баллы и в НИУ ВШЭ. Сильнее всего падение наблюдается на «инфокоммуникационных технологиях и системах связи», где разница по сравнению с 2021 годом составила 49 баллов (с 267 до 218, минус 18%).

Затем следуют программы:

Социология — падение с 395 до 351 баллов, минус 11%

Физика — падение с 271 до 235 баллов, минус 13%

География глобальных изменений и геоинформационные технологии — падение с 277 до 242, минус 13%

Прикладная математика — падение с 290 до 266 баллов, минус 8%

В целом, снижение проходного балла составляет от 18 до 0,27%. По 13 программам наблюдается рост: балл повысился на городском планировании (на 6%), юриспруденции (на 4%), управлении бизнесом (на 3%).

Снижение проходного балла на значительном количестве направлений подготовки также произошло в МГТУ им. Н. Э. Баумана. На двух направлениях — «Электроэнергетика и электротехника» факультета «Энергомашиностроение» (одинаковое по названию направление может реализовывать сразу несколько факультетов; по каждому проходной балл считается отдельно), а также «Управление в технических системах» факультета «Специальное машиностроение» — падение составило чуть более 100 баллов: с 257 до 149 и 264 до 160 соответственно.

При этом можно заметить сильный разрыв между зачисленным с минимальным баллом и следующим за ним. Так, на программе «Управление в технических системах» балл второго с конца зачисленного составил уже 183, что сразу на 23 балла больше проходного. А на «Электроэнергетике и электротехнике» в итоге только у шести поступивших в сумме меньше 200 баллов. Такая картина свойственна целому ряду программ.

Похожая ситуация сложилась в ИТМО, где проходные баллы упали по 17 программам приема: например, на программе «Электроэнергетика и электротехника» проходной балл снизился на с 255 до 216 (на 15%), однако предпоследний зачисленный абитуриент по сумме экзаменов набрал уже 251 балл. Среди других программ со снижением проходного балла — «Биотехнические системы и технологии» (с 255 до 207 баллов, минус 19%), «Информационная безопасность» (с 270 до 225, минус 17%), «Мехатроника и робототехника» (с 273 до 231, минус 12%) и другие.

При этом, по подсчетам РБК, на большинстве специальностей в МФТИ проходной балл не снизился. В пресс-службе вуза сообщили, что из 1006 зачисленных на первых курс бакалавриата и специалитета каждый второй поступил по льготе за победу на олимпиадах, а из тех, кто поступал по конкурсу ЕГЭ — каждый третий стобалльник. Средний балл будет выше 97 пунктов, добавили там. Снижение в МФТИ наблюдается, например, на программах «биотехнология» (с 296 до 271 балла) и «компьютерная безопасность» (с 292 до 281 балла), однако в некоторых физтех-школах растет «прикладная математика и физика».

Ранее «Фонтанка» сообщала о падении общего среднего балла абитуриентов СПбГУ. «Коммерсант» отмечал уменьшение проходных баллов в ряде сибирских вузов. Снижение проходных баллов по направлениям «лечебное дело», «педиатрия» и «фармация» фиксируют и в медицинских вузах.

В чем причины снижения

В этом году на некоторые технические направления наблюдается снижение проходного балла, однако это не отразилось на среднем балле — в каждом списке поступивших есть один-два абитуриента, которым повезло быть зачисленным с невысоким результатом, сказали РБК в пресс-службе МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Причиной стало то, что во время пандемии правила приема были существенно другими, и не все абитуриенты смогли «перестроиться», подчеркнули в МГТУ им. Н. Э. Баумана. «По сравнению с прошлым годом, мы недосчитались примерно тысячи абитуриентов, что может свидетельствовать о снижении подвижности абитуриентов, не все готовы ехать поступать из регионов в Москву. Это значит, проходные баллы ниже и конкурс поменьше, по всем направлениям подготовки», — заключили в вузе.

В пресс-службе СПбГУ рассказали РБК, что фиксируют незначительное снижение среднего балла: в 2021 году — 93,1, в 2022 году — 90,7. Кроме того, по итогам приема в СПбГУ по сравнению с 2021 годом с 74,5% до 68,8% упала доля иногородних первокурсников.

Одним из факторов общего снижения проходного балла стали результаты ЕГЭ, считает источник РБК в приемной кампании одного из столичных вузов. «Меньше людей сдавало профильную математику, упали баллы по физике и русскому. Если людей с высокими баллами ЕГЭ нет, то откуда им взяться в списках ВУЗов», — сказал он.

Как сдали ЕГЭ в 2022 По данным Рособрнадзора, средний балл ЕГЭ в 2022 году снизился по русскому языку (с 71,4 до 68,3), информатике (с 62,8 до 59,47), биологии (с 51,1 до 50,16). На один балл, до 54,11, упал средний балл экзамена по физике. Средний балл по ЕГЭ в 2022 вырос по пяти предметам. Это профильная математика (с 55,1 до 56,9), обществознание (с 56,4 до 59,9), химия (с 53,8 до 54,3), история (с 54,9 до 58) и английский язык (с 73,2 до 73,3). При этом, число школьников, сдающих профильную математику снизилось — с 366 тыс. человек в 2021 году до 302 тыс. в 2022 году.

Кроме того, существенное влияние оказало и зачисление «в одну волну» вместо двух, которое проводится уже второй год. «Сейчас чуть более сложная процедура, которая заставляет придерживаться консервативной стратегии. Часть побоялись подавать оригинал в топовые вузы. Региональные абитуриенты не ушли массово в московские вузы, и те, кто положили в них оригиналы «на удачу» прошли», — добавил источник.

В конце июля вузы публиковали предварительные списки тех, кто может пройти по конкурсу на бюджет, после чего начинался прием согласий на зачисление «в первую волну». На этом этапе бюджетные места обычно закрывались абитуриентами с высокими баллами. Во вторую шли абитуриенты с баллами ниже — отличники в первую волну определялись с вузом (подавать документы можно в несколько) и исчезали из списков невыбранных, уступая бюджетное место следующему за ними по баллам абитуриенту. Второй год подряд действует другая схема: теперь абитуриенты непосредственно перед зачислением должны сделать окончательный выбор и подать согласие только на один факультет в один вуз.

Причиной снижения проходных баллов является зачисление «в одну волну»: абитуриенты больше не могут переносить документы в последний момент из-за чего у топовых вузов сокращается «скамейка запасных, считает доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака. По его словам, особенно это может быть видно по большому разбросу баллов между последним и предпредпоследним зачисленным абитуриентом — большие разрывы означают, что вузы заполняли места «теми, кто попадался под руку». «Вторая волна бы дополнила сильных абитуриентов, но теперь они остаются в региональных вузах», — добавил он. Важную роль в поступлении играет психологический фактор — многие выпускники, может, и поступили бы в московские вузы, но не поступили, потому что были неуверенны и испугались, заключил Кульбака.

«Отличники и абитуриенты с высокими баллами остаются в регионах — цели в рамках пространственной стратегии развития страны достигнуты», — сказали РБК в пресс-службе Минобрнауки. По мнению ведомства, изменение правил приема «никак не повлияло на результаты зачисления в вузы»: процент зачисления за последние три года составляет примерно 99,5 процентов.

В Минобрнауки также отмечают рост числа поданных заявлений на очную форму обучения. По инженерно-техническим, педагогическим, медицинским и сельскохозяйственным направлениям общее число заявлений превысило 3,6 млн — это более чем 57% от общего числа заявлений, принятых университетами в период прошлой приемной кампании, добавили в пресс-службе ведомства.

Как на поступление повлияла спецквота

В этом году льготы на поступление в вузы получили дети участников военной операции на Украине. Вузы выделили под них специальную квоту — 10% от общего числа бюджетных мест. Однако места по такой квоте оказались не полностью заполненными как в столичных, так и региональных университетах.

В пресс-службе НИУ ВШЭ сообщили РБК, что вуз выделил 396 мест для поступающих в рамках специальной квоты, при этом заявления поступили от 87 абитуриентов, а зачислен был 41 человек. В МФТИ по спецквоте зачислили всего двух абитуриентов, в ИТМО — девять из 132 выделенных мест, а в РЭУ им. Г.В. Плеханова — пять человек из 72, рассказали в пресс-службах вузов. Чуть больше,17 человек, поступили по спецквоте в Финансовый университет.

В Томский политехнический университет (ТПУ) из 200 выделенных мест зачисленных оказалось шесть абитуриентов, рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ТПУ Александр Денисевич. Уральский федеральный университет по спецквоте зачислил 23 абитуриентов на очную форму из 653 предусмотренных, отметили в пресс-службе УРФУ.

По правилам спецквоты детям погибших, получивших увечье, ранение военнослужащих не нужно сдавать экзамены — их прием осуществляется без вступительных испытаний. Зачисление детей военных, принимающих участие в спецоперации происходило по результатам вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно. Источник близкий к МГУ рассказал РБК, что дети принимающих в спецоперации военных из-за отсутствия конкурса поступали при любой оценке больше двойки на вступительных испытаниях. Как такового конкурса по специальной квоте на большинстве программ ВШЭ не было, отметили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Все незаполненные по спецквоте места вузы передавали для приема абитуриентов по общему конкурсу — для поступающих по результатам ЕГЭ. При этом, в отличие от других видов квот, где прием оканчивается раньше (например, согласия на зачисление по особой и целевой квоте можно было приносить до 27 июня), оригиналы по спецквоте нужно было предоставить в вуз до 3 августа. В этот же день завершался прием согласий от абитуриентов по общему конкурсу: в итоге только в последний день приема оказывалось точно известно окончательное количество бюджета по общему конкурсу.

Неиспользованная специальная квота действовала по законам любой другой квоты, которые не всегда заполняются, говорит собеседник РБК в приемной комиссии одного из московских вузов. «Это вопрос того, что абитуриенты должны мониторить ситуацию. Списки зашифрованные публикуются, места известны. Абитуриенты вполне могли оценить происходящее и понять, что места добавятся», — добавил он, комментируя жалобы абитуриентов на увеличение бюджетных мест из-за квоты в последний момент, когда многие, думая, что не пройдут, уже забрали оригиналы из вуза.

Допнабор и ожидание первокурсников

В случае, если в результате первой волны вузы не зачислят достаточное количество абитуриентов, они могут объявить дополнительный набор. Объявление дополнительного зачисления на оставшиеся вакантными бюджетные места можно приравнять к «второй волне» приема, указывают в Минобрнауки.

Дополнительный набор в эту приемную кампанию объявили в основном региональные вузы, следует из ответов университетов РБК. Так, его не было в ВШЭ, РАНХиГС, ИТМО, МФТИ, НИТУ МИСиС, Финансовом университете.

Решение проводить допнабор принял Южный Федеральный Университет. Вуз объявил дополнительный набор, поскольку не все бюджетные места оказались закрыты, пояснили в пресс-службе вуза РБК. «Есть две причины у недобора: количество сдававших физику и профильную математику меньше, чем выделенных для них мест. А во-вторых, некоторые абитуриенты, пытающиеся выбрать вуз для поступления, действуют более осмотрительно и ждут окончательных списков. И когда идет второй набор, то они уже принимают решение о поступлении», — сказала ректор ЮФУ Инна Шевченко.

В Уральском Федеральном университете с 9 по 11 августа проводили дополнительное зачисление среди тех, кто ранее подавал документы в вуз. Ранее о допнаборе также объявляли РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Сибирский Федеральный университет, Воронежский государственный университет и другие.

Как абитуриенты подавали документы

Абитуриенты могли подать документы в вуз несколькими способами: через «Госуслуги», очно или через собственный сервис университета. В этом году сервис на «Госуслугах» усовершенствовали и расширили возможность подавать на платные, а также на целевые и льготные места.

Опрошенные РБК вузы в целом отмечали рост числа поданных документов через «Госуслуги», однако очный формат и подача через собственный сервис университета пока остаются более востребованными.

Количество абитуриентов, которые смогли им воспользоваться значительно вырос по сравнению по с прошлым годом, тем не менее, абитуриенты предпочитают подавать заявление в Физтех через сайт института или лично — это дает возможность пообщаться с представителями Физтех-школ и при необходимости скорректировать свою образовательную траекторию, рассказали РБК в пресс-службе МФТИ. С «Госуслуг» в Академию поступило примерно 10% от всего количества поданных заявлений, что превысило прошлогодние показатели, отметили в РАНХиГС. Только 3% зачисленных в Финансовый университет, остальные 97% — лично или через сервис вуза, рассказали в пресс-службе.

По словам ректора РЭУ им. Г.В Плеханова Ивана Лобанова, этот год для вуза стал «наиболее цифровым» — 75% заявлений подано онлайн, порталом «Госуслуги» пользовался каждый четвертый абитуриент. Только 7% принесли документы очно в НИТУ «МИСиС». По информации пресс-службы вуза, Южный Федеральный университет получил через «Госуслуги» 40% заявок.

Собственный интернет-ресурс вуза более востребован среди абитуриентов Томского политеха и Уральского Федерального университета. В ТПУ через сайт университета подали почти 6,5 тыс. человек (через «Госуслуги» — 1,7 тыс.), в УРФУ — 13,6 тыс. человек (через «Госуслуги» — около 9 тыс.)