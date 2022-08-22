Вузы назвали страны — лидеры по числу приезжающих на учебу в Россию

Значительное число поступающих в Россию иностранцев являются гражданами стран Азии. Документы в российские вузы также активно подают выпускники из Белоруссии и Таджикистана, ДНР и ЛНР, рассказывают университеты

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Большая часть иностранных абитуриентов, зачисленных в российские вузы, — представители стран Азии: Китая, Вьетнама, Индии, сообщили опрошенные РБК вузы. В топ стран по поступающим также вошли Белоруссия, Таджикистан, Иран, а также ДНР и ЛНР.

Заявления на поступление в московский кампус РАНХиГС подали граждане 29 стран мира, включая Китай, Конго, Израиль, Турцию, Иран, Пакистан, рассказали РБК в пресс-службе вуза. Всего для обучения в академии иностранцам были предоставлены более 300 мест по квоте правительства России, добавили там. Граждане ДНР и ЛНР поступают по этой же квоте — на середину августа к поступлению было одобрено около 30 кандидатов, отметили в РАНХиГС.

Наибольшее количество заявлений — из Китая, Вьетнама, Ирана, Афганистана и Туркмении, рассказал РБК ректор РУДН Олег Ястребов. Кроме того, рекомендованы к зачислению 58 человек из ДНР, ЛНР и с Украины. Количество поступающих в московский кампус Финансового университета составило 604 человека. Абитуриенты в большей части приезжали из стран ближнего зарубежья — Абхазии, Таджикистана, Белоруссии, Молдавии, также подавали документы граждане Вьетнама, Монголии, Гаити и Китая, добавили в пресс-службе вуза. Из ДНР и ЛНР поступили 30 человек.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий заявлял, что более 80% поступающих являются гражданами стран Восточной, Центральной и Западной Азии. По его словам, показатели по иностранным абитуриентам сопоставимы с данными за 2021 год. Почти на 20% больше, чем в 2021 году, заявлений от иностранных студентов получили в СПбГУ, рассказали РБК в пресс-службе вуза.

По словам ректора РЭУ им. Г.В. Плеханова Ивана Лобанова, в лидерах по числу иностранных абитуриентов в вузе — Вьетнам, Украина (включая ЛНР и ДНР), а также Таджикистан и Белоруссия. Из ДНР и ЛНР на поступление одобрено 38 кандидатов.

Студенты и школьники, прибывшие в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины, будут получать российское образование на бюджетной основе, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Абитуриенты из Донбасса могут поступить в любой российский вуз без территориальных ограничений, подчеркивали в Минобрнауки.

В 2019 году лидером по числу иностранных студентов был Казахстан — именно оттуда, согласно статистике ФСБ, больше всего приезжали с целью учебы. Затем следовали Китай, Узбекистан и Украина.