Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 15:38
В комитете по культуре Петербурга прошли обыски Общество, 15:31
ЕС изучит размещение тренировочной миссии для ВСУ в Восточной Европе Политика, 15:24
Егор Титов заявил о негативе в адрес Федуна за инвестиции в «Спартак» Спорт, 15:21
Бывший тренер сборной назвал проблемы Федуна при работе в «Спартаке» Спорт, 15:17
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 15:15
При обстреле Антоновского моста в Херсоне пострадали 15 человек Политика, 15:11
ВС обязал покупателей слишком дешевой недвижимости доказывать честность Недвижимость, 15:05
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Ethereum обновил минимум с конца июля и подешевел за неделю на 18% Крипто, 15:03
Что можно купить в Китае по цене подержанной Lada Vesta Авто, 15:03
«Молдовагаз» расплатился с «Газпромом» за июль и ждет отсрочки за август Бизнес, 15:02
Глава Fresenius SE уйдет в отставку на фоне падения доходов Бизнес, 15:00
Жена Федуна не подтвердила отъезд из России после продажи «Спартака» Спорт, 14:59
Клиенты «Тинькофф» пожаловались на сбой в приложении при переводе денег Финансы, 14:54
Общество ,  
0 

Вузы назвали страны — лидеры по числу приезжающих на учебу в Россию

Значительное число поступающих в Россию иностранцев являются гражданами стран Азии. Документы в российские вузы также активно подают выпускники из Белоруссии и Таджикистана, ДНР и ЛНР, рассказывают университеты
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Большая часть иностранных абитуриентов, зачисленных в российские вузы, — представители стран Азии: Китая, Вьетнама, Индии, сообщили опрошенные РБК вузы. В топ стран по поступающим также вошли Белоруссия, Таджикистан, Иран, а также ДНР и ЛНР.

Заявления на поступление в московский кампус РАНХиГС подали граждане 29 стран мира, включая Китай, Конго, Израиль, Турцию, Иран, Пакистан, рассказали РБК в пресс-службе вуза. Всего для обучения в академии иностранцам были предоставлены более 300 мест по квоте правительства России, добавили там. Граждане ДНР и ЛНР поступают по этой же квоте — на середину августа к поступлению было одобрено около 30 кандидатов, отметили в РАНХиГС.

Наибольшее количество заявлений — из Китая, Вьетнама, Ирана, Афганистана и Туркмении, рассказал РБК ректор РУДН Олег Ястребов. Кроме того, рекомендованы к зачислению 58 человек из ДНР, ЛНР и с Украины. Количество поступающих в московский кампус Финансового университета составило 604 человека. Абитуриенты в большей части приезжали из стран ближнего зарубежья — Абхазии, Таджикистана, Белоруссии, Молдавии, также подавали документы граждане Вьетнама, Монголии, Гаити и Китая, добавили в пресс-службе вуза. Из ДНР и ЛНР поступили 30 человек.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий заявлял, что более 80% поступающих являются гражданами стран Восточной, Центральной и Западной Азии. По его словам, показатели по иностранным абитуриентам сопоставимы с данными за 2021 год. Почти на 20% больше, чем в 2021 году, заявлений от иностранных студентов получили в СПбГУ, рассказали РБК в пресс-службе вуза.

По словам ректора РЭУ им. Г.В. Плеханова Ивана Лобанова, в лидерах по числу иностранных абитуриентов в вузе — Вьетнам, Украина (включая ЛНР и ДНР), а также Таджикистан и Белоруссия. Из ДНР и ЛНР на поступление одобрено 38 кандидатов.

Студенты и школьники, прибывшие в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины, будут получать российское образование на бюджетной основе, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Абитуриенты из Донбасса могут поступить в любой российский вуз без территориальных ограничений, подчеркивали в Минобрнауки.

В 2019 году лидером по числу иностранных студентов был Казахстан — именно оттуда, согласно статистике ФСБ, больше всего приезжали с целью учебы. Затем следовали Китай, Узбекистан и Украина.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Spencer Platt / Getty Images Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг
Исследования
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов
Статьи
Pro
«Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании
Статьи
Pro
Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду
Инструкции
Pro
Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Эти акции сильно выросли на медвежьем рынке. Но могут пойти еще выше
Статьи
Авторы
Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Егор Губернаторов
вузы поступление прием абитуриентов студент иностранцы ДНР ЛНР образование
Материалы по теме
В ведущих вузах России снизился проходной балл для поступления на бюджет
Общество
Ведущие вузы назвали направления с самым высоким конкурсом
Общество
Составители Шанхайского рейтинга вузов выбрали лучший университет мира
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter