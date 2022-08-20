Ведущие вузы назвали направления с самым высоким конкурсом

Самыми популярными по итогам приемной кампании стали специальности, связанные с IT, отмечают университеты. Востребованными среди абитуриентов также оказались образовательные программы по экономике, менеджменту, рекламе и праву

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Специальности IT-направления по итогам приемной кампании стали лидерами по конкурсу в ряде ведущих российских вузов, сообщили опрошенные РБК университеты.

Наиболее востребованными в МФТИ оказались программы по прикладной математике и физике, компьютерным наукам и биотехнологиям. «Ожидаемый ажиотаж был на программу, открытой в этом году Высшей школой программной инженерии МФТИ — Яндекс, средний балл ЕГЭ на которую составил 297 по трем предметам», — сказали РБК в пресс-службе вуза.

«На протяжении ряда лет наиболее активно растет запрос на обучение информационным технологиям. В этом году конкурс в Институт информационных технологий и компьютерных наук НИТУ «МИСиС» составил 22,9 человек на место, средний балл ЕГЭ — 95,9», — сообщили РБК в пресс-службе НИТУ МИСиС. Среди популярных специальностей у абитуриентов — прикладная информатика, прикладная математика, информатика и вычислительная техника, добавили там.

Самые большие конкурсы были на программы, связанные с ИТ, отметили пресс-службе ИТМО.

Рост интереса к IT-специальностям фиксируют и в РУДН, сказал РБК ректор вуза Олег Ястребов. Так, на «бизнес-информатику» конкурс составил 120 заявлений на бюджетное место, добавил он. Однако наибольший интерес у абитуриентов вуза к «лингвистике», «рекламе и связям с общественностью», «лечебному делу». В пятерку лидеров РУДН впервые вошло направление «экология и природопользование».

Самая высокая конкуренция за место в Финансовом университете была на факультете информационных технологий и анализа больших данных, бизнес-информатике и цифровой трансформации управления бизнесом: на 40 мест — 782 заявления (19 человек на место). В то же время объем заявлений был больше на направлениях «экономика», куда подали документы порядка 2,5 тыс. абитуриентов, и «юриспруденция» — 1365 человек.

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В списке специальностей с самым высоким конкурсом на место также образовательные программы по экономике, указывают вузы. В НИУ ВШЭ большой конкурс традиционно сохраняется на программах «Прикладная математика и информатика», «Экономика», «Управление бизнесом», «Реклама и связи с общественностью», «Иностранные языки и межкультурная коммуникация», «Дизайн», рассказали РБК в пресс-службе. При этом, наиболее высокие конкурсы состоялись на таких программах, как «Маркетинг и рыночная аналитика» — почти 97 человек на место и «Стратегия и продюсирование в коммуникациях» — почти 94 человека на место.

«Менеджмент», «экономика», «юриспруденция», «реклама и связи с общественностью», «государственное и муниципальное управление» — направления-лидеры по количеству заявлений от абитуриентов РАНХиГС, сообщили РБК в вузе. «В этом году 8 образовательных программ в рамках этих направлений были закрыты на приоритетном этапе поступающими без вступительных испытаний», — отметили в пресс-службе. Самый высокий проходной балл по результатам трех экзаменов зафиксирован на направлении «Государственное и муниципальное управление» Института государственной службы и управления РАНХиГС — 304 балла.

Высокий конкурс в Томском политехническом университете (ТПУ) наблюдался на специальности по экономике, менеджменту и IT-направления — «информатика и вычислительная техника», «цифровой дизайн», «программная инженерия», рассказал РБК ответственный секретарь центральной приемной комиссии ТПУ Александр Денисевич. «Необычно высокий спрос на направление атомных станций: проектирование, эксплуатация», — добавил он.

По словам ректора РЭУ им. Г.В Плеханова Ивана Лобанова, в вузе традиционно высокий конкурс на направления социально-экономического и гуманитарного профиля, однако в этом году в лидеры вышли также технические направления, и направления, связанные с информационными технологиями. Средний по университету конкурс составил около 40 абитуриентов на место, что соответствует уровню прошлого года.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий сообщал, что в МГУ вырос конкурс на механико-математическом факультете — с 10 заявлений на место в 2021 году до почти 13 заявлений на место в 2022-м. Также усилились геологический, философский, экономический факультеты, Высшая школа телевидения, факультеты журналистики и госуправления.

В июне треть российских школьников, которые собирались поступать в этом году в вузы, заявили о желании стать программистами. Самыми популярными направлениями в 2021 году у абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата и специалитета, стали здравоохранение, информатика и вычислительная техника, а также педагогическое образование.