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Зеленский предупредил о самой сложной зиме в истории Украины

В Европе и на Украине складывается непростая ситуация в сфере энергетики, поэтому украинцам предстоит пережить самую сложную зиму за историю страны, заявил в своем ежедневном обращении президент страны Владимир Зеленский. Видеозапись опубликована в его Telegram-канале.

«Конечно, сейчас ситуация очень опасная, острая. <...> Правительство Украины, наши государственные компании делают все, чтобы мы были готовы пройти этот зимний сезон, а он действительно будет самым сложным за всю нашу историю», — сказал Зеленский.

Глава государства указал, что в Европе цены на газ преодолели отметку в $3,3 тыс. за куб. м. Причиной этого он назвал «российский газовый шантаж». Зеленский выразил уверенность, что Европа сможет стать независимой от российских энергоносителей, а Россия перестанет быть игроком энергорынка континента. «Антиевропейская политика будет в стратегической перспективе разрушительна для самой России», — убежден украинский лидер.

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Страны Европы также выражали обеспокоенность из-за грядущей зимы на фоне нестабильной ситуации на рынке углеводородов. Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в начале августа указывал, что будущий зимний сезон «обещает быть исключительным». «Существует реальная неопределенность в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа и будет ли он доступным», — указал он.

«Газпром» же в середине августа предупредил, что биржевая цена на газ в Европе зимой может превысить $4000 за 1 тыс. куб. м.

На этом фоне Совет ЕС утвердил план борьбы с энергетическим кризисом, предполагающий снижение потребления газа этой зимой на 15%, однако эта мера является добровольной.
 

Теги
Владимир Зеленский газ энергоносители зимний сезон Украина
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