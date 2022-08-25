Власти Подмосковья усомнились в угрозе возгорания торфяников

Фото: МЧС РФ / Global Look Press

Угрозы возгорания торфяников в Подмосковье нет, сообщил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

«Проконтролировали ситуацию в восточной и юго-восточной части области: Луховицы, Егорьевск, Шатура, Орехово-Зуево. Пристальное внимание уделили торфяникам. С высоты хорошо виден результат работы по обводнению: воды достаточное количество, угрозы возгораний на сегодняшний день нет», — сказал он.

Об эффективности обводнения торфяников сообщил и губернатор Андрей Воробьев. Он отметил, что на работы по обводнению ушло 5 млрд руб., из риска вывели 75 тыс. га. При этом контроль за обводненными торфяникам продолжается, насосы работают там, где нужно подать больше воды, указал губернатор.

Правительство отметило, что в регионе работает четырехуровневая система наблюдения, куда входит наземное патрулирование, видеомониторинг с помощью камер в лесничествах и дронов, авиапатрулирование и космический мониторинг. На лесных территориях находятся 27 лесопожарных станций и 52 пункта рассредоточения лесопожарной техники, а также четыре опорных пункта по тушению крупных ландшафтных пожаров — в Егорьевске, Луховицах, Ликино-Дулеве, Шатуре. Дежурство несет группировка Центрлесхоза и Мособллеса из 891 человека и 669 единиц техники.

Риск возникновения лесных пожаров и возгорания торфяников возник на фоне сухой жаркой погоды, которая держится в Москве и области с середины августа.

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МЧС Подмосковья предупреждало о том, что с 23 по 25 августа в регионе будет действовать самый высокий, пятый класс пожарной опасности, что может привести к возгоранию лесов, травы, торфяников и легковоспламеняющихся материалов.

Накануне директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев сообщил, что лесные пожары Рязанской области распространяются в сторону Шатурского района Московской области, где в 2010 году горели торфяники.

За прошедшие сутки пожарные ликвидировали 16 возгораний в лесах Подмосковья на общей площади 10,14 га, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона. Пожары произошли в Ногинском, Виноградовском, Луховицком, Московском Учебно-опытном, Клинском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Истринском лесничествах.

«Самыми сложными возгораниями стали три пожара из четырех ликвидированных в Ногинском лесничестве. Возгорания произошли недалеко друг от друга, площади их ликвидации составили 0,6 га, 1,5 га и 4,5 га. Два последних — вблизи населенного пункта Бисерово. К вечеру открытое горение было ликвидировано», — рассказал Филимонов.