Кнайсль проиллюстрировала «визит» делегации ЕС к Путину картиной Серова
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль опубликовала в Twitter черно-белую версию картины Валентина Серова «Ходоки у В.И. Ленина», где вместо революционера изображен российский президент Владимир Путин.
В подписи к изображению сказано: «Февраль 2023 года. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС».
«И однажды придет время для дипломатии, настоящих разговоров», — написала Кнайсль.
Кнайсль возглавляла австрийский МИД в 2017–2019 годах. В 2018 году на ее свадьбе с Вольфгангом Майлингером был Путин. На мероприятии он пробыл около часа и успел станцевать с невестой.
В июне 2021 года Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора. Однако на фоне военной операции России на Украине депутаты Европарламента призвали ввести санкции против экс-главы МИДа, и она покинула пост в российской компании.
10 августа Кнайсль рассказала, что австрийские СМИ обвиняли ее в работе на КГБ и шпионской деятельности, а в стране действовал «де-факто запрет на ее работу». Из-за этого и угроз она переехала во Францию, но там спецслужбы помешали ей снять квартиру, заявила бывшая министр. В итоге она стала жить в Ливане.