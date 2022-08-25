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Кнайсль проиллюстрировала «визит» делегации ЕС к Путину картиной Серова

Карин Кнайсль и Владимир Путин
Карин Кнайсль и Владимир Путин (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль опубликовала в Twitter черно-белую версию картины Валентина Серова «Ходоки у В.И. Ленина», где вместо революционера изображен российский президент Владимир Путин.

В подписи к изображению сказано: «Февраль 2023 года. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС».

«И однажды придет время для дипломатии, настоящих разговоров», — написала Кнайсль.

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Кнайсль возглавляла австрийский МИД в 2017–2019 годах. В 2018 году на ее свадьбе с Вольфгангом Майлингером был Путин. На мероприятии он пробыл около часа и успел станцевать с невестой.

Фото:Karin_Kneissl / Twitter
Фото: Karin_Kneissl / Twitter

В июне 2021 года Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора. Однако на фоне военной операции России на Украине депутаты Европарламента призвали ввести санкции против экс-главы МИДа, и она покинула пост в российской компании.

10 августа Кнайсль рассказала, что австрийские СМИ обвиняли ее в работе на КГБ и шпионской деятельности, а в стране действовал «де-факто запрет на ее работу». Из-за этого и угроз она переехала во Францию, но там спецслужбы помешали ей снять квартиру, заявила бывшая министр. В итоге она стала жить в Ливане.


 

Теги
Карин Кнайсль Владимир Путин дипломаты ЕС Валентин Серов
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