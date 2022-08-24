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На севере Москвы загорелся склад рядом с депо метро на площади 800 кв. м

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В Москве начался пожар в трехэтажном здании склада в районе Отрадное по адресу: Сигнальный проезд, д. 16, стр. 27, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«В ходе работ по ликвидации данного пожара один человек спасен, передан медикам для оказания помощи», — рассказали в ведомстве. МЧС в Telegram-канале уточнило, что площадь пожара достигла 800 кв. м.

По этому адресу, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», находятся около 30 организаций, в том числе рынки «Радуга» и «Зеленая ярмарка», строительный рынок «Стройдвор», типография, школа тенниса, различные магазины. Рядом находятся электродепо метрополитена «Владыкино» и ТЦ «Парк Хаус».

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы указывает, что при пожаре «три человека, предварительно, надышались угарным газом», их передали врачам. Собеседник ТАСС рассказал, что один из пострадавших — в тяжелом состоянии. Источник возгорания находится на третьем этаже здания, добавил он.

РЕН ТВ и агентство «Москва» со ссылкой на источники пишут об одном погибшем. Об этом также сообщает столичная прокуратура в Telegram, однако эти данные названы предварительными. Ведомство начало проверку.

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В начале августа в Подмосковье загорелся склад маркетплейса Ozon. Площадь пожара составила более 50 тыс. кв. м, его тушили около суток. В результате пострадали более 10 человек, «РИА Новости» также сообщало об одном погибшем.

В качестве причин случившегося Следственный комитет, который возбудил по факту пожара уголовное дело, рассматривает короткое замыкание, нарушение техники безопасности при сварочных работах и неосторожное обращение с другими источниками тепла.

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