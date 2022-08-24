На севере Москвы загорелся склад рядом с депо метро на площади 800 кв. м

Video

В Москве начался пожар в трехэтажном здании склада в районе Отрадное по адресу: Сигнальный проезд, д. 16, стр. 27, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«В ходе работ по ликвидации данного пожара один человек спасен, передан медикам для оказания помощи», — рассказали в ведомстве. МЧС в Telegram-канале уточнило, что площадь пожара достигла 800 кв. м.

По этому адресу, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», находятся около 30 организаций, в том числе рынки «Радуга» и «Зеленая ярмарка», строительный рынок «Стройдвор», типография, школа тенниса, различные магазины. Рядом находятся электродепо метрополитена «Владыкино» и ТЦ «Парк Хаус».

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы указывает, что при пожаре «три человека, предварительно, надышались угарным газом», их передали врачам. Собеседник ТАСС рассказал, что один из пострадавших — в тяжелом состоянии. Источник возгорания находится на третьем этаже здания, добавил он.

РЕН ТВ и агентство «Москва» со ссылкой на источники пишут об одном погибшем. Об этом также сообщает столичная прокуратура в Telegram, однако эти данные названы предварительными. Ведомство начало проверку.

Читайте на РБК Pro Pro В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять Прогнозы Pro Эти акции сильно выросли на медвежьем рынке. Но могут пойти еще выше Эти акции сильно выросли на медвежьем рынке. Но могут пойти еще выше Статьи Pro Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Статьи Pro Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Прогнозы Pro Что для нефтяного рынка будет означать возможная сделка по Ирану Что для нефтяного рынка будет означать возможная сделка по Ирану Статьи Pro Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Статьи Pro Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork Статьи Pro «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными Инструкции

В начале августа в Подмосковье загорелся склад маркетплейса Ozon. Площадь пожара составила более 50 тыс. кв. м, его тушили около суток. В результате пострадали более 10 человек, «РИА Новости» также сообщало об одном погибшем.

В качестве причин случившегося Следственный комитет, который возбудил по факту пожара уголовное дело, рассматривает короткое замыкание, нарушение техники безопасности при сварочных работах и неосторожное обращение с другими источниками тепла.