Последствия пожара на складе Ozon. Фоторепортаж

3 августа в Подмосковье загорелся склад Ozon. Площадь возгорания составляла до 55 тыс. кв. м, огонь потушили к утру следующего дня. Пострадали 11 человек, судьба двоих остается неизвестной. СК рассматривает несколько версий причин возгорания: короткое замыкание, нарушение техники безопасности при сварке и неосторожное обращение с источниками тепла. Последствия пожара — в фоторепортаже РБК