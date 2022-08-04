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Последствия пожара на складе Ozon. Фоторепортаж

3 августа в Подмосковье загорелся склад Ozon. Площадь возгорания составляла до 55 тыс. кв. м, огонь потушили к утру следующего дня. Пострадали 11 человек, судьба двоих остается неизвестной. СК рассматривает несколько версий причин возгорания: короткое замыкание, нарушение техники безопасности при сварке и неосторожное обращение с источниками тепла. Последствия пожара — в фоторепортаже РБК
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
На фото: сгоревший склад Ozon на Новой Риге, в округе Истра (Подмосковье)
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото:СК РФ
Фото: СК РФ
Ozon заявил, что уведомит покупателей о статусе заказов со склада на Новой Риге после устранения последствий пожара
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Дарья Букина Дарья Букина
мультимедиа пожары пожар на складе Ozon
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