Общество ,
0
Последствия пожара на складе Ozon. Фоторепортаж
3 августа в Подмосковье загорелся склад Ozon. Площадь возгорания составляла до 55 тыс. кв. м, огонь потушили к утру следующего дня. Пострадали 11 человек, судьба двоих остается неизвестной. СК рассматривает несколько версий причин возгорания: короткое замыкание, нарушение техники безопасности при сварке и неосторожное обращение с источниками тепла. Последствия пожара — в фоторепортаже РБК
На фото: сгоревший склад Ozon на Новой Риге, в округе Истра (Подмосковье)
Ozon заявил, что уведомит покупателей о статусе заказов со склада на Новой Риге после устранения последствий пожара