Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 59,33 (-0,2) Инвестиции, 23 авг, 16:07
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 59,9 (+0,15) Инвестиции, 23 авг, 16:07
Что происходит с рынком недвижимости в США, Европе, Китае и России Pro, 11:46
В ЦБ предупредили о возвращении мошенников к теме коронавируса Общество, 11:43
В Донецке после обстрела загорелся ТЦ Политика, 11:26
«Ждем активную осень»: как поведут себя b2b-клиенты в ближайшем будущем Pro, 11:26
Ближе к природе: квартал у Москвы-реки с качественной инфраструктурой РБК Стиль и Донстрой, 11:25
Шойгу объявил о повышении боеготовности баз в Киргизии и Таджикистане Политика, 11:24
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:23
Москва, динозавры, таблетки и луна: что смотреть на фотобиеннале в МАММ Стиль, 11:22
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Сбер» назвал районы Москвы с самой доступной арендой жилья Недвижимость, 11:21
Зеленский заявил о возрождении Украины Политика, 11:19
24.02 — 24.08. Инфографика Политика, 11:17
В России выявили более 40,2 тыс. случаев COVID-19 за сутки Общество, 11:15
Цена барреля нефти Brent впервые за три недели превысила $101 Инвестиции, 11:14
Агент рассказал о желании Моуриньо купить Дзюбу Спорт, 11:11
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля.

«Отмечена роль российского миротворческого контингента в деле обеспечения стабильности в регионе. Затронуты некоторые актуальные темы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Армении», — рассказали в пресс-службе.

Также стороны подтвердили необходимость соблюдать трехсторонние соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с министром обороны Армении
Политика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Пресс-служба премьера Армении пока не раскрыла подробностей разговора. В последний раз Путин и Пашинян общались по телефону 8 августа. Тогда они также затрагивали трехсторонние соглашения и ситуацию в Карабахе, еще одной темой стало обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе.

Трехсторонние договоры 2020–2021 годов, реализацию которых обсуждали Путин и Пашинян, были заключены после очередного обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией. По одному из них, с ноября 2020 года в Карабахе находятся российские миротворцы.

В 2022 году Баку и Ереван возобновили переговоры о мирном соглашении, но в отдельных районах Нагорного Карабаха ситуация периодически обострялась. Армения и Азербайджан оспаривают статус этой непризнанной республики.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: J.D. Pooley / Getty Images Как Amazon и Walmart борются с падением потребительского спроса
Статьи
Pro
Фото: Sean Pollock / Unsplash Как управлять коммерческой недвижимостью в России из-за рубежа
Статьи
Pro
«Проблемные» родители: как воспоминания портят отношения с ребенком
Саммари
Pro
Фото: Unsplash Четыре ситуации, когда супруг должника ответит по его долгам
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock От этих акций избавились Саймонс, Маркс и другие миллиардеры: обзор
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Какие акции покупали в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры
Статьи
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании
Статьи

Армянские и азербайджанские представители провели несколько встреч в Брюсселе (Евросоюз выступает в этом вопросе посредником). В мае армянские власти договорились с Азербайджаном о запуске работы комиссии по вопросам демаркации и безопасности границ.

Однако в начале августа ситуация вновь обострилась: 3 и 4 августа российское Минобороны обвинило Азербайджан в нарушении режима прекращения огня. Баку проводил в Нагорном Карабахе операцию «Возмездие», добиваясь демилитаризации территории. Власти страны утверждают, что в Карабахе находятся армянские военнослужащие. Ереван это отрицает.

Стороны по-прежнему обвиняют друг друга в провокациях, последние заявления по этому поводу звучали 8 и 13 августа. Минобороны Армении тогда опровергло сведения Баку о том, что армянские войска открывали огонь по азербайджанским силам в приграничных районах. Ереван заверяет, что ситуация на границе двух стран «относительно стабильна».

Теги
Владимир Путин Никол Пашинян Нагорный Карабах телефонные переговоры
Материалы по теме
Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с министром обороны Армении
Политика
Путин обсудил с Пашиняном трехсторонние соглашения по Нагорному Карабаху
Политика
Азербайджан усиливает давление в Карабахе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter