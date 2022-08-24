Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля.

«Отмечена роль российского миротворческого контингента в деле обеспечения стабильности в регионе. Затронуты некоторые актуальные темы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Армении», — рассказали в пресс-службе.

Также стороны подтвердили необходимость соблюдать трехсторонние соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Пресс-служба премьера Армении пока не раскрыла подробностей разговора. В последний раз Путин и Пашинян общались по телефону 8 августа. Тогда они также затрагивали трехсторонние соглашения и ситуацию в Карабахе, еще одной темой стало обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе.

Трехсторонние договоры 2020–2021 годов, реализацию которых обсуждали Путин и Пашинян, были заключены после очередного обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией. По одному из них, с ноября 2020 года в Карабахе находятся российские миротворцы.

В 2022 году Баку и Ереван возобновили переговоры о мирном соглашении, но в отдельных районах Нагорного Карабаха ситуация периодически обострялась. Армения и Азербайджан оспаривают статус этой непризнанной республики.

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Армянские и азербайджанские представители провели несколько встреч в Брюсселе (Евросоюз выступает в этом вопросе посредником). В мае армянские власти договорились с Азербайджаном о запуске работы комиссии по вопросам демаркации и безопасности границ.

Однако в начале августа ситуация вновь обострилась: 3 и 4 августа российское Минобороны обвинило Азербайджан в нарушении режима прекращения огня. Баку проводил в Нагорном Карабахе операцию «Возмездие», добиваясь демилитаризации территории. Власти страны утверждают, что в Карабахе находятся армянские военнослужащие. Ереван это отрицает.

Стороны по-прежнему обвиняют друг друга в провокациях, последние заявления по этому поводу звучали 8 и 13 августа. Минобороны Армении тогда опровергло сведения Баку о том, что армянские войска открывали огонь по азербайджанским силам в приграничных районах. Ереван заверяет, что ситуация на границе двух стран «относительно стабильна».