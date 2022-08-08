Путин обсудил с Пашиняном трехсторонние соглашения по Нагорному Карабаху
Президент России Владимир Путин в рамках переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил с ним трехсторонние договоренности об урегулировании в Нагорном Карабахе с участием Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Подтверждена важность реализации всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — сказано в сообщении.
Политики обсудили общее развитие ситуации вокруг непризнанной республики и затронули обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе.
В пресс-службе Кремля отметили, что переговоры инициировал Ереван.
Трехсторонние договоры 2020–2021 годов, реализацию которых обсуждали Путин и Пашинян, были заключены после очередного обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией.
В 2022 году Баку и Ереван активизировали переговоры о мире, хотя ситуация в отдельных районах республики периодически обострялась. Стороны несколько раз встречались в Брюсселе (Евросоюз выступает в этом вопросе посредником). В мае армянские власти договорились с Азербайджаном о запуске работы комиссии по вопросам демаркации и безопасности границ.
Несмотря на это, в августе ситуация обострилась вновь. 3 и 4 августа российское Минобороны обвинило Азербайджан в нарушении режима прекращения огня. Баку проводил в Нагорном Карабахе операцию «Возмездие», добиваясь демилитаризации территории. Власти страны утверждают, что в Карабахе находятся армянские военнослужащие и российские миротворцы. Ереван отрицает присутствие там военных.
Военные и политики двух государств продолжают обвинять друг друга в провокациях. Баку 7 августа опроверг данные армянского Минобороны о перестрелке на границе двух стран, которую якобы начали азербайджанские войска.