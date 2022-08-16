Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с министром обороны Армении
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим армянским коллегой Суреном Папикяном миссию российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Переговоры состоялись на X Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.
«У нас есть что обсудить, есть вопросы традиционные, касающиеся нашего военно-технического и военного сотрудничества. И, конечно, вопросы, связанные с деятельностью нашего миротворческого контингента, который выполняет задачи в Нагорном Карабахе. Мы по-прежнему уверены, так же как и вы, что главным стабилизирующим фактором является режим прекращения огня на всей линии соприкосновения», — заявил Шойгу.
Папикян назвал встречу с Шойгу очень важной, отметив, что встречается с ним второй раз за год. «Мы высоко ценим достигнутый уровень армяно-российского взаимодействия, а также роль российского присутствия на Южном Кавказе», — отметил Папикян.
Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе с ноября 2020 года, после того как Москва, Баку и Ереван подписали трехстороннее соглашение по итогам обострения конфликта между двумя закавказскими странами. По итогам боевых действий Азербайджан вернул контроль над городами Шуши и Гадрут, а также над семью прилегающими к Нагорному Карабаху районами.
В 2022 году Баку и Ереван активизировали переговоры о мире, хотя ситуация в отдельных районах республики периодически продолжала обостряться. Стороны несколько раз встречались в Брюсселе (Евросоюз выступает посредником). В мае армянские власти договорились с азербайджанскими о запуске работы комиссии по вопросам демаркации и безопасности границ.
В августе ситуация обострилась вновь. 3 и 4 августа российское Минобороны России обвинило Азербайджан в нарушении режима прекращения огня. Баку проводил в Нагорном Карабахе операцию «Возмездие», добиваясь демилитаризации территории. Власти страны утверждают, что в Карабахе находятся армянские военнослужащие. Ереван отрицает присутствие там военных.
Военные и политики двух государств продолжают обвинять друг друга в провокациях. Баку 7 августа опроверг данные армянского Минобороны о перестрелке на границе, которую якобы начали азербайджанские войска.
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.