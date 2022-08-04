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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Минобороны заявило о 4 нарушениях режима прекращения огня Баку за сутки

Фото: Celestino Arce Lavin / ZUMA / Global Look Press
Фото: Celestino Arce Lavin / ZUMA / Global Look Press

Азербайджанские войска нарушили режим прекращения огня в непризнанном Нагорном Карабахе четыре раза за сутки, говорится в бюллетене, который обнародовало российское Минобороны.

«За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня в районах гор Сарыбаба и Буздух, а также в Мардакертском районе со стороны вооруженных сил Азербайджана», — отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, после всех четырех инцидентов погибли два Нагорно-Карабахских военных, еще 14 военнослужащих получили ранения. Российские миротворцы совместно с представителями Баку и Еревана урегулировали ситуацию, не допустив нарушения линии соприкосновения.

Россия ввела миротворческий контингент (около 2 тыс. военных) в Нагорный Карабах по соглашениям, заключенным в 2020 году по итогам очередного обострения. Под контролем миротворцев в течение пяти лет будет находиться зона между Арменией и Азербайджаном, призванная препятствовать возобновлению конфликта.

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О том, что Азербайджан нарушил режим, российское Минобороны сообщало и накануне. В этот день, 3 августа, Азербайджан провел в Нагорном Карабахе операцию «Возмездие». Страна добивается демилитаризации его территории. где дислоцированы армянские военнослужащие и российские миротворцы. Ереван утверждает, что армянских военных в республике нет.

В ходе операции армия Азербайджана заняла несколько «важных господствующих высот», уничтожила позиции «незаконных армянских вооруженных формирований» и ударила по воинской части, заявляли в Баку.

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Нагорный Карабах после этого сообщил о гибели двух контрактников и ранении еще 14 военных. Непризнанная республика в ответ на действия Азербайджана объявила частичную мобилизацию.

Премьер Армении Никол Пашинян на фоне нового обострения заявил, что у него есть «вопросы» к работе российских миротворцев. «Захват Азербайджаном» сел Хцаберд, Хин Тагер и Парух в 2020-2022 годах, по мнению Пашиняна, произошел «в присутствии и при попустительстве российских миротворцев». Он подчеркнул, что нарушения режима прекращения огня постоянно усиливаются, и назвал такое положение дел неприемлемым.

Теги
Азербайджан Нагорный Карабах нарушение перемирия режим прекращения огня Минобороны
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