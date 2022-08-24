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В Белом доме заявили, что время работает против Украины

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что время не на стороне Украины

В Вашингтоне понимают, что время работает против Киева, заявил представитель Белого дома Джон Кирби в интервью CNN.

«Мы знаем, что время не на стороне Украины. Мы понимаем срочность, и мы продолжим стараться соответствовать», — сказал он, добавив, что США и союзники не отказываются от поиска новых путей помощи Киеву (цитата по «РИА Новости»).

Экс-командующий НАТО оценил сроки спецоперации России на Украине
Политика
Фото:Gleb Garanich / Reuters

Спецоперация России началась полгода назад — 24 февраля. В начале марта министр обороны Сергей Шойгу говорил, что она продлится до достижений поставленных целей. В качестве таковых президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса, демилитаризацию и «денацификацию» Украины. Спустя месяц, в начале апреля, в Кремле выражали надежду на завершение спецоперации «в обозримом будущем». «Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, операция достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.

Путин в конце июня заявил, что сроки спецоперации связаны с интенсивностью боевых действий и риском потерь, а потому подгонять военных было бы неправильно. «Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю людям, которые являются профессионалами», — добавил президент.

Власти Украины хотели бы завершить боевые действия к концу года, до начала зимы, рассказали неназванные собеседники Reuters о содержании выступления президента Владимира Зеленского перед лидерами G7. Немецкий канцлер Олаф Шольц при этом говорил, что «никто не знает» сроки завершения спецоперации. Он назвал Путина «лидером великой страны», которая обладает значительным объемом ресурсов, а потому может «продолжать достаточно долго».


 

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