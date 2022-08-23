МИД России: Запад готовит вброс о российской диверсии против судна с украинским зерном

Захарова предупредила про вброс Запада о российской диверсии против судна

Мария Захарова (Фото: МИД РФ / ТАСС)

Западные страны готовят «медиавброс» о российской «диверсии» против одного из судов, которые перевозят сельхозпродукцию с Украины, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий размещен на сайте ведомства.

По ее словам, «западники» собираются «очернять» страну не только «декларативными заявлениями», но и провокациями. «В частности, готовится медиавброс о том, что Москва якобы недовольна результатами продовольственной сделки по морским поставкам украинского зерна и готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов», — сказано в комментарии.

Захарова подчеркнула, что Россия «полностью привержена заключенной в Стамбуле четырехсторонней договоренности (подписана Россией, Турцией и Украиной при посредничестве ООН) о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины».

Россия и Украина 22 июля по отдельности заключили данное соглашение с Турцией и ООН. Реализацию договоренностей обеспечивает четырехсторонний Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Документ включает в себя две части. Первая касается вывоза украинского зерна из черноморских портов по безопасному гуманитарному коридору, вторая — участия ООН в снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, объяснял подписавший соглашение со стороны России министр обороны Сергей Шойгу.

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Первое судно с украинской сельхозпродукцией вышло в Черное море 1 августа из порта Одессы (также вывоз осуществляется из Черноморска и Южного в Одесской области). 22 августа Минобороны России сообщило, что украинские порты покинуло 31 судно. Захарова указала, что 27 кораблей «с продовольствием уже осуществили рейсы из украинских портов по гуманитарному коридору в Черном море».

Президент Украины Владимир Зеленский указывал, что в этом году урожай зерновых в стране может снизиться вдвое по сравнению с обычными показателями. В 2019–2021 годах урожай зерновых и масличных культур в стране был в диапазоне от 65 млн до 107 млн т, согласно данным Государственной службы статистики Украины.