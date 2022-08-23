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Захарова предупредила про вброс Запада о российской диверсии против судна

МИД России: Запад готовит вброс о российской диверсии против судна с украинским зерном
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ / ТАСС)

Западные страны готовят «медиавброс» о российской «диверсии» против одного из судов, которые перевозят сельхозпродукцию с Украины, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий размещен на сайте ведомства.

По ее словам, «западники» собираются «очернять» страну не только «декларативными заявлениями», но и провокациями. «В частности, готовится медиавброс о том, что Москва якобы недовольна результатами продовольственной сделки по морским поставкам украинского зерна и готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов», — сказано в комментарии.

Захарова подчеркнула, что Россия «полностью привержена заключенной в Стамбуле четырехсторонней договоренности (подписана Россией, Турцией и Украиной при посредничестве ООН) о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины».

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Фото:Ефрем Лукацкий / AP

Россия и Украина 22 июля по отдельности заключили данное соглашение с Турцией и ООН. Реализацию договоренностей обеспечивает четырехсторонний Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Документ включает в себя две части. Первая касается вывоза украинского зерна из черноморских портов по безопасному гуманитарному коридору, вторая — участия ООН в снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, объяснял подписавший соглашение со стороны России министр обороны Сергей Шойгу.

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Первое судно с украинской сельхозпродукцией вышло в Черное море 1 августа из порта Одессы (также вывоз осуществляется из Черноморска и Южного в Одесской области). 22 августа Минобороны России сообщило, что украинские порты покинуло 31 судно. Захарова указала, что 27 кораблей «с продовольствием уже осуществили рейсы из украинских портов по гуманитарному коридору в Черном море».

Президент Украины Владимир Зеленский указывал, что в этом году урожай зерновых в стране может снизиться вдвое по сравнению с обычными показателями. В 2019–2021 годах урожай зерновых и масличных культур в стране был в диапазоне от 65 млн до 107 млн т, согласно данным Государственной службы статистики Украины.

Теги
Персоны
Мария Захарова МИД вброс провокация зерно

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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