Роспотребнадзор счел излишними дополнительные антиковидные меры в школах

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В Роспотребнадзоре не нашли причин для введения дополнительных противоэпидемических мер в школах, заявила глава ведомства Анна Попова на совещании с представителями региональных отделов, сообщается на сайте ведомства.

Попова отметила, что территориальные органы Роспотребнадзора должны следить за соблюдением уже действующих требований.

В России заболеваемость COVID растет с середины июля, а в последние дни число выявленных суточных случаев и вовсе составляет 20–30 тыс., чего не было с марта. Число госпитализаций остается относительно низким: за последние сутки выявили 30,9 тыс. зараженных, а в больницы положили только 4 тыс.

Смертность остается на низком уровне, больше 100 смертей за сутки не фиксировалось с мая, в последние дни умирают по 50–60 человек (данные оперштаба, он учитывает только случаи, когда COVID стал непосредственной причиной).

В первой половине августа министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что школы страны готовы к новому учебному году, последние проверки провели Роспотребнадзор и МЧС. Министр отметил, что учеба во всех школах начнется в очном формате, исключение могут составить учебные заведения в приграничных с Украиной районах. Решение об удаленном обучении уже приняли власти Белгородской и Курской областей.

Нововведение этого года в школах — теперь каждая учебная неделя будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна. Такую практику в Минпросвещения сочли «важным элементом» патриотического воспитания. Некоторые школы страны стали проводить подобные мероприятия еще в прошлом учебном году.