Родители из Москвы и Петербурга оценили систему школьного образования

Петербуржцы оказались более критичны к школьному образованию, чем москвичи. По мнению родителей, школа лучше всего развивает память детей, однако хуже всего — критическое мышление и практические навыки, следует из опроса SuperJob

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Современная школа лучше всего развивает у детей память, а хуже всего — критическое мышление и практические навыки. Так считают родители школьников из Москвы и Санкт-Петербурга, согласно результатам опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть в распоряжении РБК).

«Удовлетворенность родителей учащихся начальной школы выше, чем родителей старшеклассников», — говорится в сообщении. Согласно результатам опроса, у родителей из Санкт-Петербурга больше претензий к школьному образованию, чем у москвичей.

Так, жители Москвы оценили усилия школы по развитию памяти у детей в начальной школе на 3,4 балла, тогда как родители из Санкт-Петербурга — на 3,3 балла. Для сравнения, родители старшеклассников оценили данный пункт лишь на 3 балла.

Развитие навыков критического мышления в младшей школе столичные родители оценили на 3 балла, родители из Санкт-Петербурга — на 2,7 балла. В средней и старшей школе родители оказались недовольны развитием практических навыков: в Москве 2,8 и 2,6 балла соответственно, в Санкт-Петербурге — по 2,6 балла.

Среди других характеристик оценивалось развитие в школах воображения и внимания у детей. В Москве родители учеников 1 — 4 классов оценили это на 3,2 балла и 3,3 балла соответственно, родители учеников 5 — 9 классов — на 3 балла и 3,1 балла соответственно, родители учеников 10 и 11 классов — на 2,8 балла и 3 балла.

В Санкт-Петербурге оценки развития воображения и внимания у детей также ниже московских. Родители учеников младших классов оценили развитие воображения на 3 балла, средних классов — на 2,8 балла, старших классов — 2,7 балла. Развитие внимания в школах родители учеников младших классов оценили на 3,1 балла, средних и старших классов — на 2,8 балла.

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Опрос проводился с 1 июня по 19 августа. Всего в опросе SuperJob приняли участие 3 тыс. родителей школьников из Москвы и Санкт-Петербурга — по 500 родителей учеников в группах 1—4, 5—9 и 10—11 классов.