Курские власти переведут школы в приграничных районах на дистанционку

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Школы в приграничных районах Курской области перейдут на дистанционный формат обучения на время действия высокого уровня террористической опасности, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

На удаленный режим перейдут школы, которые находятся в 10 км от границы с Украиной. Решение коснется 872 школьников в 13 из 86 школ Беловского, Глушковского, Кореневского, Суджанского районов.

Школьников еще из нескольких учреждений будут возить в другие здания. Теткинская школа-интернат введет комбинированное обучение — 12 детей будут посещать уроки дистанционно, еще 34 человека временно перейдут в Пенскую школу-интернат.

Старовойт сказал, что власти принимали решение о формате обучения совместно с родителями. Он отметил, что торжественные линейки в честь 1 сентября пройдут для школ с онлайн-обучением удаленно, для школ с обычным режимом работы — очно.

Почти все детские сады в приграничных района будут работать в режиме свободного посещения. При этом Троицкий детсад Кироневского района будет закрыт из-за близости к границе. В двух садах Глушковского района появятся дежурные группы.

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Юго-запад и запад Курской области граничит с Сумской областью Украины. С тех пор, как Россия начала военную операцию, курский губернатор не раз сообщал об обстрелах приграничных сел. 12 августа Старовойт заявил, что украинские военные обстреляли село Свердликово Суджанского района. Пострадавших не было.

С апреля в Курской области, как и в других приграничных областях, действует высокий режим террористической опасности. Последний раз курский губернатор продлил его действие до 23 августа.