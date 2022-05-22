Президент Польши приехал в Киев, чтобы выступить в Верховной Раде

Президент Польши Анджей Дуда приехал на Украину, сообщила его пресс-служба на сайте.

«В воскресенье в Верховной Раде в Киеве президент Польши выступит с посланием как первый глава иностранного государства с начала войны», — сказано в публикации.

С начала военной операции России на Украине официальные лица Польши приезжали в страну дважды. 15 марта Киев посетил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей. Он назвал целью визита желание «как можно скорее остановить трагедию». Политики встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

13 апреля в Киев приезжал и сам Дуда. Вместе с президентами Латвии Эгилсом Левитсом, Литвы Гитанасом Науседой и Эстонии Аларом Карисом он встретился с Зеленским. В тот же день Дуда посетил город Бородянка в Киевской области, который пострадал от военных действий. Польский президент тогда заявил о «бандитизме, терроризме и жестокости».

6 мая Дуда заявил, что между Польшей и Украиной больше не будет. Страны начнут жить вместе на этой земле, строить общее счастье и силу, которая позволит отражать любую опасность.

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Помимо этого, польский лидер счел, что Россия должна будет выплатить Украине контрибуцию за ущерб, с которым она столкнулась во время спецоперации. Он призвал страны Запада поддержать Украину и беженцев, а также подумать о восстановлении страны.