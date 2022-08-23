Депутат Рады призвал конфисковать транзитный российский газ

Украине стоит конфисковать российский газ, проходящий по ее газотранспортной системе (ГТС), заявил депутат Верховной рады, ее бывший спикер и экс-глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

«Газ, который транспортируется по территории Украины, — он российский. До границы с Европой это российский газ. <...> Мы можем его конфисковывать», — заявил он на видео, опубликованном в Facebook (социальная сеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta). При этом Украина будет выполнять «обязательства перед европейскими партнерами.

В июле Разумков уже озвучивал такую идею. Он объяснял необходимость в конфискации газа «парадоксальной ситуацией», когда ежедневно через территорию Украины проходит несколько миллионов кубометров российского газа, но собственные хранилища Киев необходимыми запасами не обеспечивает.

Российские власти ранее не раз обвиняли Киев в воровстве транзитного газа, но тот обвинения отвергал. В 2009 году стороны заключили контракты на поставку российского газа Украине и транзит газа через ее газотранспортную систему в Европу, причем Киеву газ предоставлялся с 20-процентной скидкой от цены для европейских стран. Срок действия соглашений истек в 2019 году.

В январе текущего года, еще до начала военной операции на Украине, бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украине придется «воровать» российский газ из транзитной трубы, если она не сможет обеспечить достаточный импорт топлива.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в 2024 году. Российские власти в июле допустили продолжение транзита и впоследствии по истечении этого срока, если в Европе сохранится спрос, а украинская ГТС останется в рабочем состоянии.