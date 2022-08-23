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В Госдепе не поддержали инициативу по запрету на выдачу виз для россиян

В Госдепе не поддержали идею по запрету виз для российских граждан. Ранее с такой инициативой выступил президент Украины Владимир Зеленский. Ряд европейских стран уже ввели против России визовые ограничения

Соединенные Штаты не поддерживают идею прекращения выдачи виз гражданам России и считают необходимым проводить грань между действиями российских властей и рядовыми гражданами страны. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«США не хотели бы закрывать возможность найти убежище и безопасность российским диссидентам и другим лицам, находящимся в уязвимом положении с точки зрения нарушений прав человека. Мы также четко дали понять, что важно провести грань между действиями правительства России и его политикой на Украине и народом России», — говорится в сообщении.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

При этом, как отметил представитель Госдепа, США вместе со своими союзниками работают над тем, чтобы не дать возможность получать визы российским государственным деятелям и их приближенным.

Как рассказали в ведомстве, с 24 февраля (начала российской спецоперации на Украине) США ограничили въезд в страну около 5000 людей. Мы продолжим выявлять тех, кто причастен к российскому вторжению, и будем привлекать их к ответственности за их поведение», — сообщили в Госдепе.

С начала военных действий России на Украине часть западных стран приостановила выдачу виз россиянам. Среди них оказались Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Обсуждения о запрете виз для россиян в ЕС активизировались в августе. Такое предложение выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что нужно помогать с убежищем тем россиянам, которых преследуют на Родине. При этом выступил против того, чтобы граждане России могли отдыхать в Европе, когда на Украине идут боевые действия.

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Канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал идею запрета виз для россиян. Он заявил, что Европа не должна забывать о несогласных с политикой властей россиянах. В контексте разговора о запрете выдачи виз он подчеркнул, что решения стран ЕС не должны усложнять возможность выехать из страны, уйти от диктатуры.

Боррель назвал «не лучшей идеей» запрет на визы для россиян
Политика
Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также скептически отнесся к возможности запрета виз для граждан России. По его словам, ЕС не должен открывать двери для олигархов, однако есть «много россиян, которые хотят бежать из страны, потому что не хотят жить в такой ситуации».

Европейский союз планирует обсудить запрет на выдачу виз для российских туристов на встрече министров иностранных дел блока, которая пройдет в Праге в последний день августа. Предложение запретить россиянам въезд в ЕС выдвинула в конце июля Эстония, страна требует принять подобный запрета на уровне всех членов Евросоюза.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
виза россияне США Госдепартамент США
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