В Госдепе не поддержали инициативу по запрету на выдачу виз для россиян

В Госдепе не поддержали идею по запрету виз для российских граждан. Ранее с такой инициативой выступил президент Украины Владимир Зеленский. Ряд европейских стран уже ввели против России визовые ограничения

Соединенные Штаты не поддерживают идею прекращения выдачи виз гражданам России и считают необходимым проводить грань между действиями российских властей и рядовыми гражданами страны. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«США не хотели бы закрывать возможность найти убежище и безопасность российским диссидентам и другим лицам, находящимся в уязвимом положении с точки зрения нарушений прав человека. Мы также четко дали понять, что важно провести грань между действиями правительства России и его политикой на Украине и народом России», — говорится в сообщении.

При этом, как отметил представитель Госдепа, США вместе со своими союзниками работают над тем, чтобы не дать возможность получать визы российским государственным деятелям и их приближенным.

Как рассказали в ведомстве, с 24 февраля (начала российской спецоперации на Украине) США ограничили въезд в страну около 5000 людей. Мы продолжим выявлять тех, кто причастен к российскому вторжению, и будем привлекать их к ответственности за их поведение», — сообщили в Госдепе.

С начала военных действий России на Украине часть западных стран приостановила выдачу виз россиянам. Среди них оказались Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Обсуждения о запрете виз для россиян в ЕС активизировались в августе. Такое предложение выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что нужно помогать с убежищем тем россиянам, которых преследуют на Родине. При этом выступил против того, чтобы граждане России могли отдыхать в Европе, когда на Украине идут боевые действия.

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Канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал идею запрета виз для россиян. Он заявил, что Европа не должна забывать о несогласных с политикой властей россиянах. В контексте разговора о запрете выдачи виз он подчеркнул, что решения стран ЕС не должны усложнять возможность выехать из страны, уйти от диктатуры.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также скептически отнесся к возможности запрета виз для граждан России. По его словам, ЕС не должен открывать двери для олигархов, однако есть «много россиян, которые хотят бежать из страны, потому что не хотят жить в такой ситуации».

Европейский союз планирует обсудить запрет на выдачу виз для российских туристов на встрече министров иностранных дел блока, которая пройдет в Праге в последний день августа. Предложение запретить россиянам въезд в ЕС выдвинула в конце июля Эстония, страна требует принять подобный запрета на уровне всех членов Евросоюза.