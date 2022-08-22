Вильфанд предупредил о запахе гари в Москве и Подмосковье до конца недели

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Запах дыма и гарь от пожаров будут ощущаться в Москве и Московской области до конца рабочей недели, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В восточных от Москвы областях много лесов горит, и даже когда погасят пожары, все равно будет дымиться пожарище, наверное, до конца рабочих дней это ощущение будет», — сказал Вильфанд. Он объяснил, что если пожары продолжатся, то из-за юго-восточного ветра, который к концу недели сменится южным, запах дыма и гари периодически будет ощущаться.

Кроме того, жаркая погода, ветер и отсутствие осадков мешают тушению пожаров, заметил синоптик. «И до четверга включительно температура в Московской области и сопредельных областях очень высокая, 30–33 градуса, на 7–8 градусов выше нормы, осадков не ожидается», — подчеркнул Вильфанд.

По его словам, такая погода будет не только в Рязанской области, но в других регионах, где фиксируются пожары, во Владимирской и Нижегородской областях, которые тоже расположены на востоке от Москвы. «И везде такая ситуация — жарко, осадков не прогнозируется, а ветер восточный, южный и юго-восточный», — уточнил синоптик.

Жители Москвы начали жаловаться на смог и запах гари в городе с 17 августа. На следующий день он дошел и до северных районов столицы и некоторых городов Подмосковья, в том числе Королева и Ступино.

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Рослесхоз тогда объяснил, что дым пришел в столицу из Рязанской области, где начались пожары на площади 185 га, из которых 105 га были заповедными. «Гринпис в России» в свою очередь предварительно оценил площадь возгорания в более чем 3,3 тыс. га. По информации экологической организации, пожар возник «на обширном пространстве гарей 2010 года» и в том числе затронул Окский заповедник и национальный парк «Мещёра».

К 14:00 19 августа Рослесхоз сообщил, что лесной пожар локализован с двух сторон, однако тушение осложнено рельефом местности и сухой жаркой погодой. 22 августа в МЧС передали, что на прошедшей неделе природные пожары действовали на территории 18 субъектов, сейчас продолжает действовать 101 очаг, наиболее сложная ситуация сохраняется в Рязанской области.