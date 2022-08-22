МЧС предупредило о 33-градусной жаре в Москве с 23 по 25 августа

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве со вторника, 23 августа, по четверг, 25 августа, ожидается 33-градусная жара днем, передает пресс-служба столичного управления МЧС.

«По информации синоптиков Росгидромета, в период с 23 по 25 августа местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30–33 градуса», — говорится в сообщении.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд тоже прогнозировал в Москве на этой неделе аномально жаркую погоду. По его словам, во вторник, 23 августа, и среду, 24 августа, в столице будет плюс 31–33 градуса и без осадков.

«Облачность небольшая будет еще в понедельник, а вот уже со вторника ее просто не будет, будут опять парящие лучи солнца. <...> Это приведет к тому, что температура будет на 7–8 градусов выше климатической нормы, в летний период это аномалия очень большая», — говорил синоптик.

С пятницы, 26 августа, температура начнет понижаться, но все равно будет выше нормы, в диапазоне плюс 25–29 градусов, добавил он.