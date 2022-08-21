Координационный центр разрешил еще двум судам с зерном выйти с Украины
Совместный координационный центр разрешил выход двум судам с зерном с Украины 22 августа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение организации.
«Центр санкционировал движение двух торговых судов, перевозящих в общей сложности 30,8 тыс. т зерна с Украины в рамках черноморской зерновой инициативы», — сообщил центр.
На судне MV Great Arsenal перевезут 25,5 тыс. т пшеницы, оно пойдет из Черноморска в Египет. Корабль MV Maranta с 5,3 тыс. т кукурузы отправится из того же порта в Грецию.
Сухогрузы с тысячами тонн зерна оказались заблокированы в украинских портах с конца февраля из-за начала военных действий России на Украине. Киев и представители ООН обвиняли в этом Москву, а Кремль указывал на минирование портов украинскими военными.
22 июля Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН зерновую сделку, что позволило создать безопасный коридор для вывоза зерна из украинских портов. Согласно схеме, за погрузкой следят представители Турции и ООН. На входе и выходе в Черное море суда представители четырехстороннего координационного центра, в том числе и российские, проверяют суда. Вторая часть сделки обязывает ООН содействовать экспорту российского зерна и снятию санкций, которые мешают этому.
Первый корабль с зерном вышел из порта Одессы 1 августа. К 14 августа Украину покинули 16 кораблей, говорил президент Владимир Зеленский. Позже из портов вышли еще девять судов.