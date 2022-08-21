Активистки обнажили грудь во время фотосессии с Шольцем

Олаф Шольц (в центре) (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Две активистки показали обнаженную грудь во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет RTL.

По информации издания, активистки разделись на дне открытых дверей, который проходил в резиденции главы кабмина в Берлине. Девушки обнажили грудь и рассыпали перед Шольцем разрисованные купюры.

На телах девушек был лозунг — «Газовое эмбарго сейчас». Охрана оперативно увела активисток.

Страны — члены ЕС ранее согласились сократить потребление газа на 15% по сравнению со средними показателями за последние пять лет с 1 августа по 31 марта 2023 года. В связи с этим министр экономики ФРГ Роберт Хабек 12 августа сообщил, что в ближайшие осень и зиму общественные здания Германии будут отапливаться до температуры 19 градусов вместо обычных 22.

Глава Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер 14 августа сообщил, что подземные газовые хранилища (ПХГ) в Германии по состоянию на середину августа заполнены на 75%.