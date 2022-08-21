Китай запретил проход кораблей в Восточно-Китайском море из-за учений

Китай будет проводить военные учения в Восточно-Китайском море, в связи с чем запрещен проход кораблей, передает Huanqiu Shibao со ссылкой на Управление морской безопасности КНР.

«22 августа с 02:00 (21:00 21 августа мск) до 16:00 (11:00 22 августа мск) в некоторых районах Восточно-Китайского моря будут проводиться боевые стрельбы, судоходство запрещено», — говорится в сообщении.

С 6 по 15 августа Народно-освободительная армия Китая проводила еще одни военные учения с боевыми стрельбами. Маневры проходили в южной части Желтого моря. В то же время Пекин проводил учения в воздухе и в водах вблизи Тайваня. Военные отработали удары по Тайваньскому проливу, а также запустили 11 баллистических ракет, пять из которых приземлились в исключительной экономической зоне Японии.

Военные маневры стали ответом Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, которая посетила остров 2 августа. Пекин считает остров, который объявил о независимости от КНР в 1949 году, своей территорией. В Китае считают, что Пелоси намеренно совершила провокацию и нарушила принцип «одного Китая».