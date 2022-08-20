Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень пожарной опасности в Москве

Гидрометцентр России повысил уровень пожарной опасности в Москве и Подмосковье до «оранжевого» уровня, следует из карты предупреждений на сайте.

«Чрезвычайно высокая пожарная опасность», — сказано в сообщении.

Для Москвы режим действует с 15:00 20 августа и до 14:00 22 августа, для Московской области — до 00:00 22 августа.

Кроме столичного региона, «оранжевый» уровень пожарной опасности введен в Рязанской, Владимирской, Тамбовской и Ярославской областях.

Уровень пожарной опасности в Центральной России начал расти в середине августа из-за сухой, жаркой погоды. В Рязанской, Владимирской и Нижегородской областях начались лесные пожары. Дым от них пришел в Москву. Власти столицы направили сотрудников пожарного гарнизона, поливочную технику и вертолеты на тушение пожаров в эти регионы.

Вечером 19 августа комитет городского хозяйства мэрии Москвы отчитался о том, что концентрации взвешенных частиц не превышают допустимых значений, а москвичи перестали жаловаться на задымление. Однако утром 20 августа запах гари вернулся в западную и центральную части Москвы, передавало «РИА Новости».