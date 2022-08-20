Шойгу счел идею о запрете на въезд россиян в ЕС проявлением нацизма

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Идея о запрете на въезд в страны Евросоюза для россиян является проявлением нацистской политики, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании Первого Международного антифашистского конгресса, передает телеканал «Звезда».

«Сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза», — сказал он.

С начала военных действий России на Украине часть западных стран приостановила выдачу виз россиянам. Среди них оказались Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Обсуждения о запрете виз для россиян в ЕС активизировались в августе. С подобным предложением выступал президент Украины Владимир Зеленский. Позже он уточнил, что считает нужным помогать с предоставлением убежища для тех россиян, которых преследуют на Родине, но выступает против того, чтобы граждане России могли проводить отпуска в Европе на фоне боевых действий на Украине.

Российский МИД назвал визовые ограничения в отношении россиян дискриминацией и предположил, что Евросоюз или отдельные страны Европы могут полностью остановить выдачу виз гражданам страны.

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Однако Еврокомиссия заявила, что страны ЕС не могут полностью прекратить выдавать визы из-за положений визового кодекса. «Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например, в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов», — объясняла представитель ЕК Анита Хиппер.

