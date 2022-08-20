Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 19 авг, 16:07
«Советская школа против британца». Эксперты о реванше Усика и Джошуа Спорт, 11:45
Шойгу счел идею о запрете на въезд россиян в ЕС проявлением нацизма Политика, 11:42
Умер озвучивший Филю в «Спокойной ночи, малыши!» Сергей Григорьев Общество, 11:35
Роскачество выступило против иллюстраций о вреде алкоголя на бутылках Бизнес, 11:26
Володин позвал в Донбасс охранников, не пустивших военного в ресторан Политика, 11:20
Терраса, камин и пентхаус: как выглядит новый формат гибридного жилья РБК Стиль и Донстрой, 11:19
В России впервые с середины марта выявили более 40 тыс. случаев COVID Общество, 11:06
Ассоциация предупредила о закрытии ночных клубов Британии из-за инфляции Общество, 10:58
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Что будет с экономикой России. Опрос РБК 10:47
Рядом с аэропортом Сочи произошел пожар Общество, 10:46
Дрозд назвал клоунским поведение украинца Усика перед чемпионским боем Спорт, 10:38
Собаки взаперти: что такое безответственное обращение с животным Партнерский проект, 10:35
Губернатор заявил, что попавший в штаб флота беспилотник был сбит Политика, 10:29
В Молдавии пришли с обыском к бухгалтеру партии Додона Политика, 10:28
Война санкций ,  
0 

Шойгу счел идею о запрете на въезд россиян в ЕС проявлением нацизма

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Идея о запрете на въезд в страны Евросоюза для россиян является проявлением нацистской политики, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании Первого Международного антифашистского конгресса, передает телеканал «Звезда».

«Сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза», — сказал он.

С начала военных действий России на Украине часть западных стран приостановила выдачу виз россиянам. Среди них оказались Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Обсуждения о запрете виз для россиян в ЕС активизировались в августе. С подобным предложением выступал президент Украины Владимир Зеленский. Позже он уточнил, что считает нужным помогать с предоставлением убежища для тех россиян, которых преследуют на Родине, но выступает против того, чтобы граждане России могли проводить отпуска в Европе на фоне боевых действий на Украине.

Российский МИД назвал визовые ограничения в отношении россиян дискриминацией и предположил, что Евросоюз или отдельные страны Европы могут полностью остановить выдачу виз гражданам страны.

Шольц при обсуждении виз в ЕС призвал помнить о «несогласных с режимом»
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Читайте на РБК Pro
Pro
Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как россиянам теперь сдавать TOEFL и IELTS и как к этому подготовиться
Инструкции
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов
Статьи
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях
Статьи
Pro
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Почему облигации остались «тихой гаванью» на фоне обвала рынков
Статьи
Pro
Фото: Peter Kramer / Getty Images Теннис, пиклбол и футбол с молодежью: как Джордж Клуни поддерживает форму
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг
Исследования
Pro
Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ
Прогнозы

Однако Еврокомиссия заявила, что страны ЕС не могут полностью прекратить выдавать визы из-за положений визового кодекса. «Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например, в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов», — объясняла представитель ЕК Анита Хиппер.
 

Теги
Сергей Шойгу визы россияне ЕС нацизм
Материалы по теме
Польша за полгода снизила число выдаваемых россиянам виз в разы
Политика
В Литве призвали отменить уже выданные россиянам туристические визы
Политика
Шольц при обсуждении виз в ЕС призвал помнить о «несогласных с режимом»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter