Минобороны России сообщило об ударе по базе с иностранцами в Харькове

По данным ведомства, за сутки российские военные также уничтожили три склада с ракетно-артиллерийским оружием и боеприпасами в ДНР и Николаевской области *

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Российские военные нанесли удар высокоточным оружием наземного базирования по пункту временного размещения «иностранных наемников» в Харькове, «уничтожено более 90 боевиков», сообщили в Минобороны России.

За минувшие сутки российские военные также нанесли удары по пяти пунктам управления ВСУ, в том числе в районе города Артемовска (Бахмута) в Донецкой области и села Белая Криница в Херсонской области. Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка и Васюковка в ДНР и Березнеговатое в Николаевской области, говорится в сообщении военного ведомства.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили десять украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. «Кроме того, сбиты в воздухе три снаряда реактивной системы залпового огня в районе населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области», — сообщили в Минобороны России.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. К 18 августа под контролем российских военных и сил республик Донбасса находятся Херсонская область, часть Запорожской и Харьковской областей, ЛНР и часть Донецкой области (Россия признала в ее границах ДНР). На прошлой неделе Минобороны России сообщило об «освобождении» поселка Пески в ДНР, а также взятии населенного пункта Уды в Харьковской области.

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На Украине с конца февраля действует военное положение. Утраченные территории Киев считает оккупированными. Президент России Владимир Путин, объявляя о начале спецоперации, подчеркивал, что оккупация в планы Москвы не входит.