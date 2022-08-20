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Военная помощь США Украине превысила $10 млрд

Объем военной помощи, которую Соединенные Штаты выделили Украине при президентстве Джо Байдена, превысил $10 млрд. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время объявления об очередном транше помощи Украине.

«С учетом данного пакета помощи общий объем военной поддержки для Украины с начала работы данной администрации составил примерно $10,6 млрд», — сказал Блинкен.

Reuters узнал о планах США выделить Украине еще $800 млн военной помощи
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Фото:Efrem Lukatsky / AP

Госсекретарь пообещал продолжать поддержку Украины. Он отметил, что направленное Киеву вооружение «тщательно выверено с тем, чтобы максимально повлиять на ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров».

Байден ранее распорядился выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $775 млн, сообщила пресс-служба Белого дома. Пакет будет включать в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS, 16 гаубиц, 1 тыс. противотанковых ракет Javelin, 15 беспилотников ScanEagle для разведки, 40 бронемашин с усиленной противоминной защитой (MRAP), противорадиолокационные ракеты HARM, 1,5 тыс. противотанковых ракетных комплексов TOW, средства разминирования и военные автомобили Hummer.

Москва неоднократно критиковала поставки вооружений на Украину западными странами. Президент Владимир Путин указывал, что таким образом Запад намерен «как можно дальше затянуть» конфликт. В Кремле при этом говорили, что поставленного Украине оружия недостаточно, чтобы помешать России достичь поставленных целей в ходе спецоперации.

Теги
Администрация президента США Энтони Блинкен Военная операция на Украине
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