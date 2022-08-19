Запорожская ВГА сообщила о предотвращении теракта в Мелитополе

Фото: vrogov / Telegram

В Мелитополе, который находится на подконтрольной России территории Запорожской области, произошел подрыв опоры ЛЭП, еще один взрыв специалисты смогли предотвратить, сообщил в Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. Произошедшее он назвал терактом.

По его информации, взрыв произошел 17 августа около 12:00. Из-за подрыва одной из четырех опор ЛЭП разрушилась, но это не привело к нарушению подачи электроэнергии.

«При осмотре территории на одной из трех оставшихся опор ЛЭП полицейские-кинологи нашли еще одну взрывчатку с таймером на 12:40. Специалисты-взрывотехники разминировали и уничтожили взрывное устройство», — указал Рогов.

В совершении подрыва он обвинил украинские спецслужбы.

В конце мая взрыв случился в центре города, неподалеку от здания администрации. В администрации сообщили о двух пострадавших из числа гуманитарных волонтеров. Информацию о том, что это был теракт против главы администрации Евгения Балицкого, в ВГА опровергли.

О следующем взрыве власти заявили в июне, он произошел в День России у здания ГУ МВД. По данным замначальника главка Алексея Селиванова, в результате пострадали четыре мирных жителя. Произошедшее он назвал «украинской диверсией».

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В середине июля ГУ МВД Запорожской области сообщило о задержании мужчины, который был «агентом украинских спецслужб» и готовил теракт в Мелитополе. У задержанного нашли готовое к использованию самодельное взрывное устройство, а также 15 единиц оружия и боеприпасов.