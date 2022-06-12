При взрыве у здания МВД в Мелитополе пострадали два человека

Фото: vrogov / Telegram

Два мирных жителя пострадали при взрыве у помещения ГУ МВД в Мелитополе в Запорожской области Украины. Об этом сообщил замначальника главка Алексей Селиванов в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские боевики совершили теракт в городе в День России, поместив устройство в мусорный бак неподалеку от здания главного управления МВД.

В результате пострадала проходившая мимо девушка — ее госпитализировали с тяжелыми ранениями. Еще один мужчина получил ранение спины.

«Все сотрудники и военные живы», — добавил Селиванов. Сейчас место происшествия оцепили, ведется расследование.

Член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов ранее 12 июня сообщил, что в Бердянске Запорожской области произошла серия взрывов.

По данным «РИА Мелитополь», на парковке у одного из кафе оказались сожжены два автомобиля, а также произошло повреждение одной из электрических подстанций.

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26 февраля, через два дня после начала российской спецоперации на Украине, Минобороны России сообщило о взятии Мелитополя под свой контроль. Спустя два дня российские военные заняли Бердянск.

Большая часть Запорожской области контролируется российской стороной. Сейчас в местных городах действует военная комендатура.