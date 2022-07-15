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В Запорожской области сообщили о предотвращении теракта

Мужчину, подозреваемого в подготовке теракта, арестовали. У него нашли готовое самодельное взрывное устройство, автоматы, пулемет, гранаты и другое оружие
Фото: mvd_zp / Telegram
Фото: mvd_zp / Telegram

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Мелитополе жителя Приазовского района, который готовил теракт, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД Запорожской области (часть область находится под контролем российских сил).

У мужчины нашли готовое к использованию самодельное взрывное устройство, а также 15 единиц оружия и боеприпасов. Среди них два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, две ручные гранаты РГД-5 и три гранаты Ф-1 с запалами.

По словам начальника УВД Мелитополя и Мелитопольского района Андрея Жидкова, мужчину арестовали. Как заявил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, задержанный был «агентом украинских спецслужб».

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В начале июля о предотвращении теракта сообщило главное управление МВД по Херсонской области (с середины марта полностью контролируется российскими силами). По информации ведомства, силовики обнаружили конденсаторную подрывную машинку — устройство, необходимое для взрыва электродетонаторов путем подачи на них напряжения и тока для нагрева соединительных элементов.

В подготовке терактов ГУ МВД по Херсонской области обвинило украинские диверсионные группы и бывшего старосту села Старая Збурьевка Виктора Маруняка. Последнему, по данным главка, удалось скрыться.

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