В Запорожской области сообщили о предотвращении теракта
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Мелитополе жителя Приазовского района, который готовил теракт, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД Запорожской области (часть область находится под контролем российских сил).
У мужчины нашли готовое к использованию самодельное взрывное устройство, а также 15 единиц оружия и боеприпасов. Среди них два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, две ручные гранаты РГД-5 и три гранаты Ф-1 с запалами.
По словам начальника УВД Мелитополя и Мелитопольского района Андрея Жидкова, мужчину арестовали. Как заявил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, задержанный был «агентом украинских спецслужб».
В начале июля о предотвращении теракта сообщило главное управление МВД по Херсонской области (с середины марта полностью контролируется российскими силами). По информации ведомства, силовики обнаружили конденсаторную подрывную машинку — устройство, необходимое для взрыва электродетонаторов путем подачи на них напряжения и тока для нагрева соединительных элементов.
В подготовке терактов ГУ МВД по Херсонской области обвинило украинские диверсионные группы и бывшего старосту села Старая Збурьевка Виктора Маруняка. Последнему, по данным главка, удалось скрыться.