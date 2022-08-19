В запорожской ВГА обвинили ВСУ в обстреле Энергодара тяжелой артиллерией

Город Энергодар в Запорожской области, который находится под контролем российских войск, обстреляли со стороны Украины, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Идет обстрел Энергодара! <...> [Украинские войска] с 22:50 открыли массированный огонь из тяжелой артиллерии по городу энергетиков», — написал Рогов около 23:14 по московскому времени.

Всего, по словам Рогова, в городе упали как минимум семь снарядов. Об ущербе и количестве пострадавших член ВГА не сообщал.

С начала российской спецоперации на Украине 24 февраля стороны не раз обвиняли друг друга в обстрелах городов и объектов инфраструктуры. Так, 17 августа Запорожская ВГА заявила о двух обстрелах Энергодара со стороны ВСУ в течение вечера. Сообщение о первом обстреле Рогов опубликовал около 18:40 мск. Тогда, по его словам, украинские войска обстреливали район Запорожской АЭС.

Через несколько часов (около 23:00 мск) Рогов сообщил о втором обстреле города из тяжелой артиллерии.

Рогов писал об атаках на город и 18 августа. Днем он написал в Telegram, что ВСУ ударили по Энергодару «дронами-камикадзе». Взрывы, по его словам, произошли около жилых домов, в результате никто не пострадал.

Читайте на РБК Pro Pro Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Инструкции Pro Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Прогнозы Pro Ждет ли рынок доставки монополия, если «Яндекс» купит Delivery Club Ждет ли рынок доставки монополия, если «Яндекс» купит Delivery Club Статьи Pro Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях Инструкции Pro Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные Инструкции Pro Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России Статьи Pro Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Статьи Pro Старение можно побороть: какие научные достижения помогут продлить жизнь Старение можно побороть: какие научные достижения помогут продлить жизнь Саммари

Город Энергодар и часть Запорожской области контролируют российские войска, там действуют военно-гражданские администрации.