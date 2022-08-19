В запорожской ВГА обвинили ВСУ в обстреле Энергодара тяжелой артиллерией
Город Энергодар в Запорожской области, который находится под контролем российских войск, обстреляли со стороны Украины, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
«Идет обстрел Энергодара! <...> [Украинские войска] с 22:50 открыли массированный огонь из тяжелой артиллерии по городу энергетиков», — написал Рогов около 23:14 по московскому времени.
Всего, по словам Рогова, в городе упали как минимум семь снарядов. Об ущербе и количестве пострадавших член ВГА не сообщал.
С начала российской спецоперации на Украине 24 февраля стороны не раз обвиняли друг друга в обстрелах городов и объектов инфраструктуры. Так, 17 августа Запорожская ВГА заявила о двух обстрелах Энергодара со стороны ВСУ в течение вечера. Сообщение о первом обстреле Рогов опубликовал около 18:40 мск. Тогда, по его словам, украинские войска обстреливали район Запорожской АЭС.
Через несколько часов (около 23:00 мск) Рогов сообщил о втором обстреле города из тяжелой артиллерии.
Рогов писал об атаках на город и 18 августа. Днем он написал в Telegram, что ВСУ ударили по Энергодару «дронами-камикадзе». Взрывы, по его словам, произошли около жилых домов, в результате никто не пострадал.
Город Энергодар и часть Запорожской области контролируют российские войска, там действуют военно-гражданские администрации.