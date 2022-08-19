Володин обвинил США в готовности пожертвовать благосостоянием Европы

Вячеслав Володин (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

США заставляют страны Европы жертвовать благосостоянием граждан, чтобы сохранить свою власть в мире, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

«Вашингтон обрекает Европу на голод, холод и изоляцию. <...> Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран», — заявил он.

Володин заявил, что США продают газ Европе по цене в 7,3 раза больше внутренней, и делают экономику стран Евросоюза неконкурентноспособной. Он счел, что европейские государства отказались от российских энергоносителей под давлением американских властей. По его словам, теперь они переживают дефицит электроэнергии, которая выросла в цене в шесть раз по сравнению с прошлым годом.

Власти Евросоюза начали обсуждать отказ от российских энергоносителей на фоне военных действий на Украине. В середине мая Еврокомиссия представила план REPowerEU, который позволит как можно скорее отказаться от поставок энергоресурсов из России, в том числе газа. По словам главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен, он предполагает экономию энергии, ускорение перехода на возобновляемые источники и диверсификацию поставок.

В июне лидером по объемам поставок газа в страны Европу стали США. Они впервые обошли Россию по этому показателю, когда «Газпром» резко сократил экспорт по «Северному потоку». Позже российская корпорация предупредила, что зимой цены на газ в Европе могут превысить $4 тыс. за тысячу кубометров.