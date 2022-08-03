Лавров заявил, что США не предлагали возобновить переговоры по замене СНВ
США не предлагали России возобновить переговоры по новому документу на замену СНВ-3, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином, трансляцию российское ведомство вело на Rutube.
«Что касается переговоров о возможном новом договоре по истечении нынешнего ДСНВ-3, состоялось в прошлом году <...> два раунда таких переговоров, после чего американская сторона взяла паузу. А на нынешней стадии развития международных отношений они даже и не предлагали возобновлять эти переговоры», — сказал министр.
По его словам, Соединенные Штаты привыкли «какие-то вещи объявлять через микрофон и потом про них забывать».
Затем главу МИДа спросили, намерена ли Россия привлекать к переговорам Китай, если встречи возобновятся. «Решать, <...> присоединяться ли к этим переговорам, будет сама Китайская Народная Республика», — ответил он.
СНВ-3 (ДСНВ-3) — это договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который Вашингтон и Москва заключили в 2010 году сроком на десять лет. Он предусматривал сокращение сторонами развернутых ядерных боезарядов до 1500 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. 5 февраля 2021 года срок его действия должен был подойти к концу, однако стороны договорились продлить его еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.
Ранее, 1 августа, президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией систему контроля над вооружениями взамен СНВ-3. Он заявил, что Москва должна показать готовность возобновить работу в этом направлении вместе с Соединенными Штатами. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия «неоднократно говорила о необходимости таких переговоров».
«Если договор прекратит существование, не будучи замененным, это негативным образом скажется на мировой безопасности. Мы с самого начала выступали за то, что нужно говорить как можно скорее», — сказал он, добавив, что США «де-факто» ранее не интересовались такими контактами.
В свою очередь, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заметил, что «мир стал другим» и России не нужны такие переговоры «в ситуации гораздо хуже холодной войны».