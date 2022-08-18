Воробьев попросил жителей Подмосковья не разводить костры в лесах

Из-за лесных пожаров в Рязанской области в Подмосковье усилили пожарную охрану, жителей региона просят воздержаться от разведения костров. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram.

«Мы просим жителей не разводить открытый огонь в лесах, чтобы не осложнять обстановку в пожароопасный сезон, а водителей быть аккуратнее на дорогах из-за смога», — написал Воробьев.

По его словам, последствия пожаров заметны в части подмосковных районов — в Коломне, в Воскресенском и Раменском городских округах, а также в Орехово-Зуево. «Мы видим, какая стоит погода, и понимаем, что на следующей неделе будет за 30 градусов. Поэтому все службы на этих территориях переведены на усиленный режим», — заверил Воробьев.

По его словам, на помощь в Рязань Подмосковье направило 17 единиц техники, а личный состав обеспечили топливом, сухпайком и водой на три дня.

Минобороны России сообщило, что к тушению лесных пожаров отправили вертолетчиков Западного военного округа, которые помогают тушить огонь в местах, куда не может добраться техника. В постоянной готовности к вылету находится вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством ВСУ-5А на внешнем подвесе, рассчитанным на 5 т воды. Также экипажи армейской авиации проводят разведку района.

Из-за высокого класса пожарной опасности с 16 по 21 августа также действует ограничение на посещение лесов на востоке Подмосковья. Глава Рослесхоза Иван Советников говорил, что в Московской области нет действующих пожаров, в том числе торфяных.

Читайте на РБК Pro Pro Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов Статьи Pro Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России Статьи Pro Рынок недвижимости оживает: что важно знать тем, кто планирует продавать Рынок недвижимости оживает: что важно знать тем, кто планирует продавать Инструкции Pro Удалось ли фармацевтическим компаниям заработать на пандемии Удалось ли фармацевтическим компаниям заработать на пандемии Статьи Pro Обманчивое бездействие: что происходит с нами во сне Обманчивое бездействие: что происходит с нами во сне Статьи Pro Почему в Европе нет таких ярких логотипов, как Сoca-Cola Почему в Европе нет таких ярких логотипов, как Сoca-Cola Статьи Pro Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ Прогнозы Pro В российском менеджменте царит «культура приказа». К чему это приводит В российском менеджменте царит «культура приказа». К чему это приводит Инструкции

Жители юго-западных районов Москвы стали жаловаться на запах гари 17 августа, на это в Рослесхозе ответили, что москвичи могут чувствовать запах из-за легкого задымления от уже локализованного пожара на промышленных территориях Рязанской области. Позднее в ведомстве сообщили, что всего на территории области в этот день тушили пять пожаров на общей площади 185 га. Загорелись земли лесного фонда (35 га), земли обороны и безопасности (45 га), земли заповедников (три пожара, 105 га). По предварительным данным, причиной пожаров стал антропогенный фактор.

Утром 18 августа дымка от пожаров добралась и до северных районов Москвы, жаловались на смог от пожаров жители подмосковных Ступино (юг Московской области) и Королева (северо-восток Подмосковья). По данным Авиалесоохраны, по состоянию на 18 августа в Рязанской области тушат три пожара общей площадью 181,3 га. Организация «Гринпис в России» уточняла, что пожар возник «на обширном пространстве гарей 2010 года».

Глава МЧС Александр Куренков призвал губернаторов пострадавших от лесных пожаров регионов ввести запрет на походы в лес, чтобы минимизировать распространение пожаров.