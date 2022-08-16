Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 62,36 (-0,15) Инвестиции, 15:54
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 61,42 (+0,05) Инвестиции, 15:54
«ВКонтакте» получила функцию быстрого перевода сообщений на разные языки Life, 17:56
Разработчик «умных» устройств опроверг уход от «Сбера» Технологии и медиа, 17:56
СБР обвинил IBU в дискриминации и лицемерии из-за отстранения россиян Спорт, 17:54
Медведев негативно оценил перспективы сотрудничества «Роскосмоса» с NASA Политика, 17:53
Посольство в Лондоне потребовало от YouTube вернуть удаленные видео Политика, 17:50
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 17:50
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 17:43
Тренер сборной России поддержал планы интеграции крымских команд Спорт, 17:31
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 17:27
Отели на Мальдивах и в Таиланде стали принимать платежи в криптовалюте Крипто, 17:26
Минобороны предостерегло Британию от провокаций с самолетом-разведчиком Политика, 17:22
Bank of America сообщил о снижении «апокалиптических» настроений на рынке Инвестиции, 17:21
Задержка поездов из-за взрыва в Крыму коснулась почти 3,5 тыс. пассажиров Общество, 17:20
На экраны выйдет десятая часть хоррора «Пила» Life, 17:19
Технологии и медиа ,  
0 

Разработчик «умных» устройств опроверг уход от «Сбера»

«Дочка» Сбербанка SberDevices (разрабатывает «умные» колонки, ТВ-приставки, телевизоры) заявила, что по-прежнему остается частью группы и «ключевым технологическим активом» «Сбера». Свое заявление компания выложила в телеграм-чате для пользователей устройств Sber и виртуальных ассистентов «Салют».

«Не верьте слухам — Сбер уже дал свой официальный комментарий, где подчеркнул, что SberDevices остается ключевым активом Сбера в качестве технологической компании. Мы продолжаем развивать уже выпущенные устройства, разрабатывать и производить новые гаджеты, запускать и поддерживать IT-сервисы для людей и бизнеса», — заявляет SberDevices.

Ранее «Коммерсантъ» написал, что ряд российских телекоммуникационных и ИТ-компаний проявляют интерес к покупке SberDevices. Источники газеты утверждали, что «Сбер» хочет сфокусироваться на банковском бизнесе, будет уходить из непрофильных направлений и «сворачивает развитие ассортимента смарт- и прочих потребительских устройств».

Также издание обратило внимание, что ООО «СберДевайсы» недавно переименовали в ООО «СалютДевайсы». Источники связали этот шаг с ограничением работы компании в условиях международных санкций. По их словам, SberDevices лишилась возможности «закупать в нужном объеме зарубежные ИT-решения», а из компании «уже начинают увольняться сотрудники».

Впрочем, в «Сбере» назвали SberDevices одним из «ключевых направлений» и заверили, что инвестиции в компанию продолжаются. В банке говорят, что речь идет только о переименовании юридического лица, причем связано это с «расширением стратегии продуктового портфолио голосового помощника «Салют» за счет b2b-решений».

SberDevices была основана в 2019 году. Компания занимается производством такой техники, как ТВ-приставки, смарт-дисплеи для «умного дома». Также среди ее продукции семейство виртуальных ассистентов «Салют». В основу производства гаджетов входит использование речевых технологий, алгоритмов компьютерного зрения и использование искусственного интеллекта для генерации контента.

После начала военной операции на Украине «Сбер» попал под западные санкции. Например, в США были заморожены его активы, а американским гражданам запретили вести с ним бизнес. Аналогичные меры действуют и в ЕС. С июня отключен Сбербанк от SWIFT.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе
Инструкции
Pro
Кто поможет руководителю выиграть в офисных политических играх
Инструкции
Pro
Фото: Harry How / Getty Images Пять упражнений для красивой осанки
Инструкции
Pro
Фото: Jonathan Gallegos / Unsplash Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики
Статьи
Pro
Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России
Статьи
Pro
Фото: Francisco Seco / AP Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные
Инструкции
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях
Статьи
Теги
Сбербанк умные вещи
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter