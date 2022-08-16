Разработчик «умных» устройств опроверг уход от «Сбера»

«Дочка» Сбербанка SberDevices (разрабатывает «умные» колонки, ТВ-приставки, телевизоры) заявила, что по-прежнему остается частью группы и «ключевым технологическим активом» «Сбера». Свое заявление компания выложила в телеграм-чате для пользователей устройств Sber и виртуальных ассистентов «Салют».

«Не верьте слухам — Сбер уже дал свой официальный комментарий, где подчеркнул, что SberDevices остается ключевым активом Сбера в качестве технологической компании. Мы продолжаем развивать уже выпущенные устройства, разрабатывать и производить новые гаджеты, запускать и поддерживать IT-сервисы для людей и бизнеса», — заявляет SberDevices.

Ранее «Коммерсантъ» написал, что ряд российских телекоммуникационных и ИТ-компаний проявляют интерес к покупке SberDevices. Источники газеты утверждали, что «Сбер» хочет сфокусироваться на банковском бизнесе, будет уходить из непрофильных направлений и «сворачивает развитие ассортимента смарт- и прочих потребительских устройств».

Также издание обратило внимание, что ООО «СберДевайсы» недавно переименовали в ООО «СалютДевайсы». Источники связали этот шаг с ограничением работы компании в условиях международных санкций. По их словам, SberDevices лишилась возможности «закупать в нужном объеме зарубежные ИT-решения», а из компании «уже начинают увольняться сотрудники».

Впрочем, в «Сбере» назвали SberDevices одним из «ключевых направлений» и заверили, что инвестиции в компанию продолжаются. В банке говорят, что речь идет только о переименовании юридического лица, причем связано это с «расширением стратегии продуктового портфолио голосового помощника «Салют» за счет b2b-решений».

SberDevices была основана в 2019 году. Компания занимается производством такой техники, как ТВ-приставки, смарт-дисплеи для «умного дома». Также среди ее продукции семейство виртуальных ассистентов «Салют». В основу производства гаджетов входит использование речевых технологий, алгоритмов компьютерного зрения и использование искусственного интеллекта для генерации контента.

После начала военной операции на Украине «Сбер» попал под западные санкции. Например, в США были заморожены его активы, а американским гражданам запретили вести с ним бизнес. Аналогичные меры действуют и в ЕС. С июня отключен Сбербанк от SWIFT.