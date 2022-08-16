«Коммерсантъ» сообщил о плане Сбера свернуть разработку «умных» устройств

«Сбер» намерен «формально выйти» из непрофильных активов и сосредоточиться на банковской сфере, сообщили источники «Коммерсанта». В качестве причины они назвали международные санкции. Сбербанк эту информацию отрицает

Интерес к приобретению «дочки» Сбербанка SberDevices (разрабатывает ТВ-приставки, «умные» колонки, телевизоры, лампочки розетки) проявляют российские телекоммуникационные и ИТ-компании, а «Сбер» планирует сфокусироваться на развитии профильного бизнеса, сообщили «Коммерсанту» неназванные источники.

«Банк формально выйдет из всего непрофильного, поэтому развитие ассортимента смарт- и прочих потребительских устройств сворачивает», — рассказал один из собеседников издания.

Сбербанк переименовал компанию SberDevices в «СалютДевайсы» следует из данных системы СПАРК, источники газеты связывают это решение с ограничением работы компании в условиях международных санкций. По их словам, SberDevices лишилась возможности «закупать в нужном объеме зарубежные IT-решения». В связи с этим из SberDevices «уже начинают увольняться сотрудники», отмечает один из собеседников издания.

В «Сбере» однако назвали SberDevices и «СберТех» ключевыми направлениями, в которые продолжаются инвестиции. Пресс-служба банка подчеркнула, что речь идет только о переименовании юридического лица, причем связано это с «расширением стратегии продуктового портфолио голосового помощника «Салют» за счет B2B-решений».

Возможный выход «Сбера» из непрофильных активов может быть связан не только с санкциями, но и с оптимизацией инвестиций, заявил глава TelecomDaily Денис Кусков. Он указал, что ключевым направлением бизнеса компании все же является банковский сектор, в связи с чем в нынешних условиях «Сбер» «решил сосредоточиться на основном и самом доходном сегменте — финтехе».

В конце февраля — начале марта власти США и Великобритании ввели санкции против Сбербанка. Вашингтон внес банк в список CAPTA, это предполагает ограничения на корреспондентские счета в США, все американские фининституты стали обязаны отклонять любые транзакции с участием «Сбера» или его дочерних компаний. В банке тогда назвали работу всех систем штатной. В апреле США ввели против «Сбера» блокирующие санкции, он попал в SDN-список. Сбербанк с июня отключен от SWIFT.

Читайте на РБК Pro Pro «Начальника никто не понял». Как изменить речь, чтобы лучше руководить «Начальника никто не понял». Как изменить речь, чтобы лучше руководить Инструкции Pro Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом Инструкции Pro «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах Статьи Pro Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж Статьи Pro Как Пакистан оказался на грани дефолта и какие страны будут следующими Как Пакистан оказался на грани дефолта и какие страны будут следующими Статьи Pro Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Исследования Pro Где взять деньги, чтобы продавать на маркетплейсах Где взять деньги, чтобы продавать на маркетплейсах Статьи Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи

«Умные» гаджеты Сбербанка использовали облачный сервис Tuya, он весной блокировал все его новые подключения, произошел сбой. После этого в SberDevices объявили о намерении создать независимую от иностранных сервисов инфраструктуру для своей платформы «умного» дома.

