«Коммерсантъ» сообщил о плане Сбера свернуть разработку «умных» устройств
Интерес к приобретению «дочки» Сбербанка SberDevices (разрабатывает ТВ-приставки, «умные» колонки, телевизоры, лампочки розетки) проявляют российские телекоммуникационные и ИТ-компании, а «Сбер» планирует сфокусироваться на развитии профильного бизнеса, сообщили «Коммерсанту» неназванные источники.
«Банк формально выйдет из всего непрофильного, поэтому развитие ассортимента смарт- и прочих потребительских устройств сворачивает», — рассказал один из собеседников издания.
Сбербанк переименовал компанию SberDevices в «СалютДевайсы» следует из данных системы СПАРК, источники газеты связывают это решение с ограничением работы компании в условиях международных санкций. По их словам, SberDevices лишилась возможности «закупать в нужном объеме зарубежные IT-решения». В связи с этим из SberDevices «уже начинают увольняться сотрудники», отмечает один из собеседников издания.
В «Сбере» однако назвали SberDevices и «СберТех» ключевыми направлениями, в которые продолжаются инвестиции. Пресс-служба банка подчеркнула, что речь идет только о переименовании юридического лица, причем связано это с «расширением стратегии продуктового портфолио голосового помощника «Салют» за счет B2B-решений».
Возможный выход «Сбера» из непрофильных активов может быть связан не только с санкциями, но и с оптимизацией инвестиций, заявил глава TelecomDaily Денис Кусков. Он указал, что ключевым направлением бизнеса компании все же является банковский сектор, в связи с чем в нынешних условиях «Сбер» «решил сосредоточиться на основном и самом доходном сегменте — финтехе».
В конце февраля — начале марта власти США и Великобритании ввели санкции против Сбербанка. Вашингтон внес банк в список CAPTA, это предполагает ограничения на корреспондентские счета в США, все американские фининституты стали обязаны отклонять любые транзакции с участием «Сбера» или его дочерних компаний. В банке тогда назвали работу всех систем штатной. В апреле США ввели против «Сбера» блокирующие санкции, он попал в SDN-список. Сбербанк с июня отключен от SWIFT.
«Умные» гаджеты Сбербанка использовали облачный сервис Tuya, он весной блокировал все его новые подключения, произошел сбой. После этого в SberDevices объявили о намерении создать независимую от иностранных сервисов инфраструктуру для своей платформы «умного» дома.