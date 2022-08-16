В США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
С военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии была запущена невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Minuteman III, сообщается на сайте Глобального ударного командования Военно-воздушных сил США.
Запуск осуществили 16 августа в 00:49 по тихоокеанскому времени (11:49 мск). Целью названа демонстрация «готовности ядерных сил США» и «эффективности национального ядерного сдерживания». Пуск был запланированным: «Это испытание не является результатом текущих мировых событий», — отмечается в сообщении.
Головной блок ракеты преодолел около 4,2 тыс. миль (более 6,7 тыс. км) до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах в Тихом океане.
Испытания должны были пройти в начале августа. Однако США отложили запуск, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Китаем, возникшей из-за Тайваня, сообщала газета The Wall Street Journal.
Ситуация обострилась в связи с визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай считает остров частью своей территории, хотя Тайвань (официально называется Китайская Республика) объявил о своей независимости в 1949 году. США заявляют, что придерживаются политики «одного Китая», но оказывают поддержку острову, в том числе поставляют оружие.
На фоне этого в КНР начались военные учения, визит Пелоси власти страны посчитали провокацией. В Белом доме отмечали, что поездка спикера палаты представителей не противоречит политике «одного Китая».
Minuteman III — твердотопливная МБР, относящаяся к семейству ракет «Минитмен», которые поступили на вооружение армии США в 1960-х годах. Minuteman III стоит на вооружении с 1970 года. Ракета является элементом стратегических сил сдерживания страны, которые контролирует Глобальное ударное командование ВВС.
Предназначена для наземных атак, запускается из специальной шахты, которая связана с подземным центром управления через систему бронекабелей. Вес ракеты — 36 т, диапазон полета — около 6 тыс. миль (более 9,5 тыс. км). Она развивает скорость примерно 15 тыс. миль в час (свыше 24 тыс. км).