В США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

Запуск Minuteman III, архивное фото (Фото: ZUMA / Global Look Press)

С военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии была запущена невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Minuteman III, сообщается на сайте Глобального ударного командования Военно-воздушных сил США.

Запуск осуществили 16 августа в 00:49 по тихоокеанскому времени (11:49 мск). Целью названа демонстрация «готовности ядерных сил США» и «эффективности национального ядерного сдерживания». Пуск был запланированным: «Это испытание не является результатом текущих мировых событий», — отмечается в сообщении.

Головной блок ракеты преодолел около 4,2 тыс. миль (более 6,7 тыс. км) до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах в Тихом океане.

Испытания должны были пройти в начале августа. Однако США отложили запуск, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Китаем, возникшей из-за Тайваня, сообщала газета The Wall Street Journal.

Ситуация обострилась в связи с визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай считает остров частью своей территории, хотя Тайвань (официально называется Китайская Республика) объявил о своей независимости в 1949 году. США заявляют, что придерживаются политики «одного Китая», но оказывают поддержку острову, в том числе поставляют оружие.

На фоне этого в КНР начались военные учения, визит Пелоси власти страны посчитали провокацией. В Белом доме отмечали, что поездка спикера палаты представителей не противоречит политике «одного Китая».

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Minuteman III — твердотопливная МБР, относящаяся к семейству ракет «Минитмен», которые поступили на вооружение армии США в 1960-х годах. Minuteman III стоит на вооружении с 1970 года. Ракета является элементом стратегических сил сдерживания страны, которые контролирует Глобальное ударное командование ВВС.

Предназначена для наземных атак, запускается из специальной шахты, которая связана с подземным центром управления через систему бронекабелей. Вес ракеты — 36 т, диапазон полета — около 6 тыс. миль (более 9,5 тыс. км). Она развивает скорость примерно 15 тыс. миль в час (свыше 24 тыс. км).