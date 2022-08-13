В России впервые с марта выявили более 28 тыс. заболевших COVID за сутки

В больницы попали 2,7 тыс. человек. Умерли 60 зараженных коронавирусом

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

За прошедшие сутки в России коронавирусом заразились 28 694 человека, сообщает оперативный штаб. Последний раз более 28 тыс. новых случаев фиксировали 21 марта, когда COVID-19 заболели 28 709 россиян.

Госпитализировали за прошедшие сутки 2 761 человека, что на 5,4% больше по сравнению с 12 августа, когда число доставленных в больницы составило 2 619 человек.

Кроме того, согласно данным оперштаба, за сутки выздоровели 16 874 россиянина, 60 человек умерли.

Больше всего заболевших COVID-19 зарегистрировали в Москве — 7147 человек. На втором и третьем месте идут Санкт-Петербург (3454 человека) и Московская область (2467 человек). Следом идут Краснодарский край, где заразился 881 человек, и Ростовская область (759 человек).

Заболеваемость COVID-19 в России вновь начала расти со второй половины июля. Если за минувшие сутки выявили 28 тыс. заболевших, то еще 15 июля показатель находился на отметке 4,4 тыс.

Опрошенные РБК вирусологи допускают новый пик заболеваемости коронавирусом, в том числе в связи с возникновением нового варианта «омикрона» — «кентавра». Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский связывает рост заболеваемости предстоящей осенью с социальной активностью, то есть с возвращением граждан в университеты, школы, на работу после отпусков. По его прогнозам, новая волна коронавируса может продлиться от месяца до двух.

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Кроме того, во время исследований в Санкт-Петербурге ученые обнаружили еще один новый вариант коронавируса — гибрид штаммов «омикрон» и «дельта». Неофициально этот вариант получил название «русский дельтакрон».