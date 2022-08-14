Кадыров посоветовал Западу научиться дружить с Россией

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 62,54 (+0,02) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 60,9 (+0,28) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 11:11
Футболист «Динамо» рассказал об интересе к нему со стороны «Спартака» Спорт, 11:04
Какой интерьер поможет работать продуктивнее: 6 советов Pro, 11:04
Новинки мира технологий: роботы Xiaomi и Tesla, премьеры Samsung и другое Life, 11:01
Amnesty International поручила экспертам проверить доклад о действиях ВСУ Политика, 10:50
Кадыров посоветовал Западу научиться дружить с Россией Политика, 10:38
Собаки взаперти: что такое безответственное обращение с животным Партнерский проект, 10:30
Не приходить с капучино и без резюме: правила удачного собеседования Pro, 10:26
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Непобежденный российский боец нокаутировал американца на турнире UFC Спорт, 10:25
Летевший из Баку в Москву самолет развернулся из-за неполадок Общество, 10:17
Стрелков опроверг данные о попытке попасть на фронт и задержании в Крыму Политика, 10:14
Как не отвлекаться на все подряд: приемы для концентрации внимания Pro, 10:01
Открывший стрельбу у Стены Плача мужчина сдался полиции Общество, 10:00
Лихач-контроль: как снизить число превышений скорости на дорогах России Партнерский проект, 09:50
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадыров посоветовал Западу научиться дружить с Россией

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал странам Запада научиться дружить с Россией
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Западу нужно пересмотреть свое отношение к России и научиться с ней дружить, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Это уже другая сильная и мощная Россия, и вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала Российской Федерации, а отношение к сотрудничеству со страной», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров призвал «киевскую верхушку» быть готовой к «стуку в дверь»
Политика
Рамзан Кадыров

По мнению главы Чечни, за последние 20 лет Россия из «разворованной» и «униженной» Западом превратилась в государство с «мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое». «Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут», — добавил он.

В конце июня пригрозил, что российские и чеченские военнослужащие «заберут» Польшу и Румынию, если эти страны «не поймут» устремлений Москвы. «Заберем Варшаву, Польшу, Румынию. <...> Чем больше страна, тем интереснее. <...> Будем наши правила диктовать», — сказал тогда Кадыров.

Путин после переговоров с Эрдоганом встретился с Кадыровым
Политика
Рамзан Кадыров

По словам главы Чечни, Россия должна охранять не только свою территорию, но и соседние страны, а также весь мир, чтобы граждане имели возможность спокойно растить детей и строить семьи.

Читайте на РБК Pro
Pro
Появилась новая разновидность выгорания. Как от нее защититься
Инструкции
Pro
Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд
Статьи
Pro
Франшиза: 7 секретов. Как продать готовый бизнес
Инструкции
Pro
Фото: Jonathan Gallegos / Unsplash Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях
Инструкции
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе
Статьи
Pro
Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Кризис — это возможность увеличить выручку. Вот за счет чего
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Начальника никто не понял». Как изменить речь, чтобы лучше руководить
Инструкции

Теги
Персоны
Рамзан Кадыров Чечня Запад

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Материалы по теме
Кадыров рассказал о плодотворной встрече с Шойгу в Сочи
Политика
Кадыров призвал «киевскую верхушку» быть готовой к «стуку в дверь»
Политика
Главе Чечни Кадырову присвоили звание Героя ЛНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter