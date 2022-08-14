Кадыров посоветовал Западу научиться дружить с Россией

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Западу нужно пересмотреть свое отношение к России и научиться с ней дружить, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Это уже другая сильная и мощная Россия, и вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала Российской Федерации, а отношение к сотрудничеству со страной», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По мнению главы Чечни, за последние 20 лет Россия из «разворованной» и «униженной» Западом превратилась в государство с «мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое». «Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут», — добавил он.

В конце июня пригрозил, что российские и чеченские военнослужащие «заберут» Польшу и Румынию, если эти страны «не поймут» устремлений Москвы. «Заберем Варшаву, Польшу, Румынию. <...> Чем больше страна, тем интереснее. <...> Будем наши правила диктовать», — сказал тогда Кадыров.

По словам главы Чечни, Россия должна охранять не только свою территорию, но и соседние страны, а также весь мир, чтобы граждане имели возможность спокойно растить детей и строить семьи.