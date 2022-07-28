Кадыров призвал «киевскую верхушку» быть готовой к «стуку в дверь»

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Последствия того, что Украина «творила на протяжении восьми долгих лет», настигнут ее руководство, предупредил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Киевская верхушка, восседающая в теплых креслах своих золотых кабинетов, должна знать, что скоро в их двери постучат воины, чьи сердца переполнены яростью по причине ваших преступных приказов», — написал он в Telegram.

По словам Кадырова, для чеченских бойцов не существует невыполнимых задач. Все они «презирают национализм и тех, кто верен этой гнусной идее», заявил глава республики. «Та мерзость, которую Запад преподносит как подлинные ценности современного общества, здесь будет пресечена. И те люди, чьи истинные намерения скрыты под толстым слоем лицемерия, найдут свою погибель», — пообещал он.

Кадыров заверил, что чеченцы готовы по приказу Владимира Путина взять штурмом любой населенный пункт.

К записи глава Чечни прикрепил видео с нарезкой кадров с участием чеченских военных — бойцов специального отряда быстрого реагирования «Ахмат». На груди на их форме — нашивки «На Киев», наклейки с такой же надписью видны на появляющихся в кадре военных машинах. Один из бойцов на записи просит Путина разрешить чеченским подразделениям «выиграть Киев», чтобы «раз и навсегда покончить с врагами народа и всей страны».

Военные из Чечни участвуют в спецоперации на Украине с конца февраля.