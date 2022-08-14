В Запорожье заявили о работе АЭС в штатном режиме после обстрелов

Запорожская атомная электростанция после обстрела со стороны украинских войск работает штатно. Об этом сообщил «РИА Новости» член главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Часть снарядов упала между ТЭС и АЭС, а часть — на ТЭС. Сама атомная станция не пострадала и работает в штатном режиме», — рассказал Рогов.

По данным пророссийских властей Запорожской области, накануне, 13 августа, украинские военные обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС, а также и ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов.

С июля Россия и Украина регулярно сообщают об обстрелах территории близ Запорожской АЭС, обвиняя друг друга в атаках. Так, военно-гражданская администрация Запорожской области, которая контролируется российскими войсками, сообщала о повреждении пожарной части и теплоэлектростанции на территории АЭС из-за ударов 11 августа. Тогда Рогов сообщал, что один из снарядов упал в 10 м от хранилища ядерных отходов, который наряду с охладительным контуром станции чиновник счел главными целями обстрелов.

11 августа в ООН прошло заседание Совбеза, на котором обсуждалась ситуация на АЭС. На нем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что, по предварительным выводам, немедленной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов или военных действий в районе станции нет, однако ситуация может измениться в любой момент. Он отметил, что миссия МАГАТЭ должна быть допущена на АЭС как можно скорее.

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МИД России обвиняет в препятствии визиту специалистов ООН, другие стороны говорят, что поездке миссии МАГАТЭ препятствует Россия. При этом и Москва, и Киев отмечали, что поддерживают идею посещения станции миссией агентства.