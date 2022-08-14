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Представитель Рушди сообщил о снятии с ИВЛ после нападения

Агент писателя Рушди сообщил о снятии с ИВЛ после нападения в Нью-Йорке

Автора «Сатанинских стихов», лауреата Букеровской премии Салмана Рушди, на которого напали с ножом 12 августа, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), он уже разговаривает, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на агента писателя Эндрю Уайли.

Как пишет AP, до этого об отключении Рушди от аппарата ИВЛ сообщил в Twitter другой писатель Аатиш Тасир. «[Салман] отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и разговаривает (и шутит)», — цитирует его агентство. Однако на момент написания материала публикация Тасира была удалена. Тем не менее, Уайли подтвердил эту информацию, не сообщив подробностей.

О том, что Рушди начал разговаривать, также сообщает The New York Times со ссылкой на Уайли.

Подозреваемому в нападении на Салмана Рушди предъявили обвинение
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Фото:Joshua Goodman / AP

Нападение на 75-летнего Рушди произошло 12 августа перед его лекцией в Чаутокуа, штат Нью-Йорк. Нападавший — 24-летний Хади Матар — ударил его ножом 10 раз в шею и живот, заявили при предъявлении обвинения, пишет NYT. Агент писателя Эндрю Уайли говорил, что писатель может потерять один глаз, также у него повреждены печень и нервные окончания одной руки.

Матару предъявили обвинение в покушении на убийство второй степени и нападении, его заключили под стражу без права освобождения под залог. Он не признал свою вину. Следующее слушание дела назначено на 19 августа.

По данным телеканала NBC, предварительно установлены симпатии Матара к шиитам, Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и иранскому правительству. Лидер иранских шиитов Хомейни, пришедший к власти в этой стране в 1979 году, после выхода книги Рушди «Сатанинские стихи» в 1988-м выпустил фетву (мусульманский указ) с призывом убить писателя. Reuters сообщал, что в адрес Рушди неоднократно поступали угрозы.

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Многие политики осудили это нападение и пожелали писателю скорейшего выздоровления. Некоторые, в частности кандидат на пост премьера Великобритании, экс-глава британского Минфина Риши Сунак, призвали ввести санкции против Ирана и признать КСИР террористической организацией.

Теги
Салман Рушди ИВЛ
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