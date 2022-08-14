Агент писателя Рушди сообщил о снятии с ИВЛ после нападения в Нью-Йорке

Представитель Рушди сообщил о снятии с ИВЛ после нападения

Автора «Сатанинских стихов», лауреата Букеровской премии Салмана Рушди, на которого напали с ножом 12 августа, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), он уже разговаривает, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на агента писателя Эндрю Уайли.

Как пишет AP, до этого об отключении Рушди от аппарата ИВЛ сообщил в Twitter другой писатель Аатиш Тасир. «[Салман] отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и разговаривает (и шутит)», — цитирует его агентство. Однако на момент написания материала публикация Тасира была удалена. Тем не менее, Уайли подтвердил эту информацию, не сообщив подробностей.

О том, что Рушди начал разговаривать, также сообщает The New York Times со ссылкой на Уайли.

Нападение на 75-летнего Рушди произошло 12 августа перед его лекцией в Чаутокуа, штат Нью-Йорк. Нападавший — 24-летний Хади Матар — ударил его ножом 10 раз в шею и живот, заявили при предъявлении обвинения, пишет NYT. Агент писателя Эндрю Уайли говорил, что писатель может потерять один глаз, также у него повреждены печень и нервные окончания одной руки.

Матару предъявили обвинение в покушении на убийство второй степени и нападении, его заключили под стражу без права освобождения под залог. Он не признал свою вину. Следующее слушание дела назначено на 19 августа.

По данным телеканала NBC, предварительно установлены симпатии Матара к шиитам, Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и иранскому правительству. Лидер иранских шиитов Хомейни, пришедший к власти в этой стране в 1979 году, после выхода книги Рушди «Сатанинские стихи» в 1988-м выпустил фетву (мусульманский указ) с призывом убить писателя. Reuters сообщал, что в адрес Рушди неоднократно поступали угрозы.

Читайте на РБК Pro Pro От 2009-го до 2022-го: как офисы в Москве закалялись в кризисы От 2009-го до 2022-го: как офисы в Москве закалялись в кризисы Прогнозы Pro «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах Статьи Pro Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами Статьи Pro Самые важные налоговые поправки, которые появятся уже осенью 2022 года Самые важные налоговые поправки, которые появятся уже осенью 2022 года Статьи Pro Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки Статьи Pro Котировки бигтехов восстанавливаются. Как эти компании переживут рецессию Котировки бигтехов восстанавливаются. Как эти компании переживут рецессию Статьи Pro «Простой путь к богатству»: секреты успешного инвестирования «Простой путь к богатству»: секреты успешного инвестирования Саммари Pro Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Статьи

Многие политики осудили это нападение и пожелали писателю скорейшего выздоровления. Некоторые, в частности кандидат на пост премьера Великобритании, экс-глава британского Минфина Риши Сунак, призвали ввести санкции против Ирана и признать КСИР террористической организацией.