Президент США Джо Байден заявил, что шокирован нападением на писателя Рушди в Нью-Йорке

Байден заявил о шоке в связи с нападением на Рушди

Президент США Джо Байден заявил, что шокирован и опечален нападением на писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке и молится о его восстановлении.

По словам Байдена, Рушди своим творчеством отстаивает универсальные ценности — правду, смелость, стойкость. «Сегодня мы подтверждаем нашу приверженность этим глубоко американским ценностям в знак солидарности с Рушди и всеми теми, кто выступает за свободу выражения мнений», — говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении Байдена.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в свою очередь пожелал писателю скорейшего выздоровления от лица, а также заявил, что нападение на него является «результатом десятилетий подстрекательств экстремистского режима Тегерана». «Это нападение на наши свободы и ценности», — написал он в Twitter.

Кандидат на пост премьера Великобритании, бывший глава британского Минфина Риши Сунак в интервью The Telegraph заявил, что этот инцидент должен стать «тревожным звоночком» для Запада, и призвал ввести санкции против Ирана. Кроме того, он считает, что необходимо признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Нападение на 75-летнего Рушди произошло 12 августа перед его лекцией в Чаутокуа, штат Нью-Йорк. Он получил ножевые ранения в шею и живот. Очевидцы также видели, как нападавший бил Рушди.

Агент писателя Эндрю Уайли рассказал, что Рушди прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Писатель не может говорить, есть вероятность, что он потеряет один глаз, также у него повреждены печень и нервные окончания одной руки.

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Нападавшему — 24-летнему жителю жителю Нью-Джерси Хади Матара — предъявили обвинение в покушении на убийство и нападении, он был заключен под стражу без права освобождения под залог. По данным телеканала NBC, предварительно установлены симпатии Матара к шиитам, Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и иранскому правительству. Он не признал свою вину.

Лидер иранских шиитов Хомейни, пришедший к власти в этой стране в 1979 году, после выхода книги Рушди «Сатанинские стихи» в 1988-м выпустил фетву (мусульманский указ) с призывом убить писателя. Reuters сообщал, что в адрес Рушди неоднократно поступали угрозы.