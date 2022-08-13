Блинкен сообщил о беспокойстве США из-за обвинений иностранцам в ДНР
США озабочены сообщениями о том, что Верховный суд Донецкой народной республики предъявил обвинения гражданам Великобритании, Швеции и Хорватии в участии в боевых действиях на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.
«Мы обеспокоены сообщениями о том, что нелегитимные власти на востоке Украины предъявляют обвинения гражданам Великобритании, Швеции и Хорватии», — написал Блинкен, добавив, что у военнопленных есть право на защиту.
1 августа в Верховный суд ДНР поступило дело в отношении гражданина Швеции Матиаса Густавссона, гражданина Хорватии Векослава Пребега и трех граждан Великобритании Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла. Всех пятерых обвиняют в наемничестве.
Как рассказала «Интерфаксу» представитель суда, судебное заседание пройдет 15 августа в закрытом режиме. Помимо участия в боевых действиях, подсудимым вменяют прохождение обучения для осуществления террористической деятельности, совершении действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР.
9 июня в ДНР прошел первый суд в отношении иностранцев, участвовавших в в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Это граждане Великобритании Шоне Пиннере и Эйдене Аслине, а также гражданин Марокко Саадуне Брагиме. Во время следствия Пиннер говорил, что работал инструктором вооруженных сил Украины, Аслин был среди «добровольно сложивших оружие» морпехов ВСУ в Мариуполе.
Иностранцы обвинялись по ч. 2 ст. 34 (совершение преступлений группой лиц), ст. 323 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) и ст. 430 (наемничество) УК ДНР. В итоге суд приговорил всех троих к расстрелу. В июле глава ДНР Денис Пушилин заявил, что иностранцев расстреляют, если суд отклонит апелляции по их делам.
В российском Минобороны указывали, что иностранные наемники «в соответствии с международным гуманитарным правом не являются комбатантами», в связи с чем не могут рассчитывать на обращение с ними как с военнопленными.