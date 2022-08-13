Дипломат обвинил Киев в попытках обесточить Запорожскую АЭС

Украина обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы обесточить ее. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Игорь Вишневецкий.

По его словам, Киев ведет обстрелы непосредственно по узлам ЗАЭС, которые обеспечивают жизнедеятельность станции — в частности по линиям электропередач.

«Cтанцию хотят обесточить. Украинские вооруженные силы специально бьют туда — обесточить станцию. Думаю, что специалисты могут сказать, чем чревато обесточивание станции. Это очень и очень серьезно», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Запорожская АЭС находится в подконтрольном российским войскам городе Энергодар. Это крупнейшая европейская атомная электростанция по установленной мощности. Российские военные контролируют ее территорию с 28 февраля. Однако станцией по-прежнему управляют украинские операторы.



Стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах территории станции. Один из таких случаев произошел 11 августа. Тогда в запорожской военно-гражданской администрации (ВГА) заявили, что в непосредственной близости от хранилища радиоактивных изотопов упали как минимум три снаряда. Утром 12 августа власти отметили, что снаряд упал в 10 м от хранилища ядерных отходов, но «с точки зрения ядерной безопасности все в порядке. <...> Критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, работа реакторов не нарушена».



В ООН призывают срочно согласовать «безопасный периметр демилитаризации» вокруг Запорожской АЭС. Однако постпред России при ООН Василий Небензя в ответ на предложение заявил, что не до конца понимает его суть.